Γεωργία Αδειλίνη: Ποια είναι η νέα εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Μεταξύ άλλων, χειρίστηκε και την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών του 2016. Οι πρώτες της δηλώσεις.

Η Γεωργία Αδειλίνη είναι από σήμερα (25.07.2023) η νέα εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ως αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, χειρίστηκε, ανάμεσα σε άλλα και την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών του 2016.

Η νέα εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα, με καταγωγή από το Ληξούρι της Κεφαλονιάς. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ πραγματοποίησε και μουσικές σπουδές (πιάνο) στο Ωδείο Αθηνών. Εισήλθε μεταξύ των πρώτων στον εισαγγελικό κλάδο το 1984. Υπηρέτησε στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Ηρακλείου και Αθήνας και στις Εισαγγελίες Εφετών Ναυπλίου και Αθήνας. Προήχθη σε Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου το 2019.

Ως Εισαγγελέας Εφετών άσκησε καθήκοντα Εισαγγελέα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθήκοντα Επιθεωρήτριας, καθώς και Προϊσταμένης του Τμήματος Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Ως Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, ορίσθηκε Επόπτρια και Συντονίστρια του έργου των αρμοδίων για τα Οικονομικά Εγκλήματα Εισαγγελέων. Επίσης, ως Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου υπήρξε αρμόδια για την προστασία των ανηλίκων, στο πλαίσιο δε της αρμοδιότητάς της αυτής συνεργάσθηκε με συναδέλφους της και με πολλές συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, κρατικούς, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, διεθνείς οργανισμούς κ.λπ. για την επίλυση πλείστων όσων προβλημάτων, όπως αναφορικά με τους ασυνόδευτους ανήλικους, με την αναδοχή και υιοθεσία κλπ, εκδίδοντας σχετικές κατά περίσταση εγκυκλίους και γνωμοδοτήσεις και μετέχοντας σε ομάδες εργασίας και σχετικά σεμινάρια.

Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας της χειρίστηκε πολλές σοβαρές υποθέσεις. Μεταξύ άλλων, ως Εισαγγελέας Πρωτοδικών, εισηγήθηκε στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο την παραπομπή των υπαιτίων για την κατάρρευση του εργοστασίου της «Ρικομέξ» στο σεισμό του 1999, με 39 νεκρούς, για «ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο». Ως Εισαγγελέας Εφετών, κατείχε, με την ιδιότητα της τακτικής Εισαγγελέως, την έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, που δίκασε τον πρώην υπουργό Απόστολο-Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο.

Ως Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, χειρίστηκε, υπό την ιδιότητα της Εισαγγελέως του Δικαστικού Συμβουλίου του άρθρου 86 του Συντάγματος, την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών του 2016, συντάσσοντας τη σχετική παραπεμπτική πρόταση.

Γνωρίζει γαλλικά (κάτοχος διπλώματος SuperieurIII) και αγγλικά. Είναι έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών. Γεωργία Αδειλίνη: Η πρώτη δήλωση της νέας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Σε δήλωση της, η νέα εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, επισημαίνει πως η επιλογή της από το υπουργικό συμβούλιο αποτελεί τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη και προσθέτει πως αναγκαίοι όροι για την εκπλήρωση της αποστολής της Δικαιοσύνης είναι η ταχύτητα και η ποιότητα.

Αναλυτικά, η δήλωση της κ. Αδειλίνη έχει ως εξής:

Τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη το αξίωμα που μου εμπιστεύθηκε η Πολιτεία και το οποίο υπηρέτησαν άξιοι προκάτοχοί μου», τονίζει η νέα εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και προσθέτει: «Ο εισαγγελικός θεσμός συνιστά ένα από τα οχυρά της Δικαιοσύνης και της Δημοκρατίας, αφού εγγυάται τη νομιμότητα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών και συγχρόνως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.

Θα συνεχίσουμε να τον υπηρετούμε με τους συναδέλφους μου όλων των βαθμών, με νηφαλιότητα, αλλά και αποφασιστικότητα, με την επιβαλλόμενη κατά περίσταση αυστηρότητα ή επιείκεια, παραμένοντας προσηλωμένοι στο Σύνταγμα και τους νόμους και προστατεύοντας τους συμπολίτες μας, ιδίως τους πιο ευάλωτους, όπως οι ανήλικοι και τα θύματα κάθε είδους βίας.

Όπως είναι εξάλλου σε όλους γνωστό, η Δικαιοσύνη αποτελεί το πρώτο προαπαιτούμενο του πολιτισμού, το δρόμο για την κοινωνική ειρήνη και ευημερία των πολιτών. Αναγκαίοι όροι για την εκπλήρωση της αποστολής της η ποιότητα και η ταχύτητα, δε νοείται μάλιστα ποιότητα χωρίς ταχύτητα.

Η βραδύτητα στην απονομή της κλονίζει το περί δικαίου αίσθημα των πολιτών, αυξάνει τον κίνδυνο εμπέδωσης του αισθήματος ατιμωρησίας, υποσκάπτει την κοινωνική ειρήνη και ευημερία και πλήττει εν τέλει το Κράτος Δικαίου, εκθέτοντας συγχρόνως τη χώρα μας διεθνώς. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, συνεργαζόμενοι με τους δικαστές, τους δικηγόρους και τους δικαστικούς υπαλλήλους, με σκοπό να επιτύχουμε τη συνολική αναβάθμιση της απονομής της Δικαιοσύνης στη χώρα μας, στο πλαίσιο που ορίζουν οι ανάγκες της κοινωνίας και οι απαιτήσεις ενός σύγχρονου κράτους Δικαίου.

