ΥΠΟΙΚ: Ρύθμιση για ανταλλαγή φορολογικών στοιχείων από ψηφιακές πλατφόρμες

Υποχρεώνονται οι πλατφόρμες να συλλέγουν στοιχεία από τους πωλητές ή εκμισθωτές, που τις αξιολογούν και διαβιβάζουν τα στοιχεία αυτά στις φορολογικές αρχές.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός, Χάρης Θεοχάρης, παρουσίασαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο τη νομοθετική ρύθμιση για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2021/514 του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας.

Με τις νέες διατάξεις ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών των χωρών - μελών της Ε.Ε. και διευκολύνονται οι έλεγχοι για τον εντοπισμό των εισοδημάτων που αποκτώνται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών, που δραστηριοποιούνται σε τομείς, όπως μισθώσεις ακινήτων και μέσων μεταφοράς, παροχή προσωπικών υπηρεσιών, πώληση αγαθών κ.ά. Για πρώτη φορά ορίζεται υποχρέωση των πλατφορμών να συλλέγουν στοιχεία από τους πωλητές ή εκμισθωτές, που τις αξιολογούν και διαβιβάζουν τα στοιχεία αυτά στις φορολογικές αρχές. Επίσης, προβλέπεται και η διενέργεια κοινών ελέγχων, από μικτά συνεργεία αποτελούμενα από ελεγκτές δύο κρατών-μελών.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι:

Οι πλατφόρμες θα διαβιβάζουν τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο - επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού κ.ά.) του πωλητή, το ύψος του εισοδήματος που απέκτησε ο πωλητής, τις προμήθειες που κατέβαλε κ.ά. στην φορολογική αρχή όπου έχει την έδρα του ο πωλητής. Τα στοιχεία θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά μέσω του υφιστάμενου κοινού δικτύου επικοινωνιών (CCN), που έχει αναπτύξει η Ένωση. Αν πρόκειται για μισθώσεις ακινήτων, διαβιβάζονται επιπλέον οι ημέρες που διήρκησαν αυτές, οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και η διεύθυνση του ακινήτου. Με βάση τα στοιχεία αυτά θα μπορούν να γίνονται διασταυρώσεις των εισοδημάτων που δήλωσαν οι πωλητές με εκείνα που καταγράφηκαν στις πλατφόρμες.

Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται στις διασυνοριακές πωλήσεις, αλλά αφορούν προφανώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αγοραστές και πωλητές που είναι κάτοικοι της ίδιας χώρας και πραγματοποίησαν μια συναλλαγή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Η καταγραφή των στοιχείων πωλητών, που ήταν ενεργοί την 1η Ιανουαρίου 2023, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Όπως επισημαίνεται στο προοίμιο της Οδηγίας, «ορισμένα κράτη μέλη έχουν επιβάλει μονομερή υποχρέωση υποβολής στοιχείων, η οποία δημιουργεί πρόσθετο διοικητικό κόστος για τους φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμας, καθώς οφείλουν να συμμορφώνονται με πολλά εθνικά πρότυπα υποβολής στοιχείων. Είναι επομένως απαραίτητο να εισαχθεί τυποποιημένη απαίτηση υποβολής στοιχείων η οποία θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά». Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχει θεσπίσει σχετική νομοθεσία, η εφαρμογή της οποίας ενισχύεται με την ενσωμάτωση της Οδηγίας.

