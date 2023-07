Κοινωνία

Κάρυστος - Πτώση Canadair: Νεκροί οι πιλότοι του αεροσκάφους

Τραγικός ο επίλογος της πτώσης του πυροσβεστικού αεροσκάφους που συμμετείχε στη μάχη της κατάσβεσης της φωτιάς στην Εύβοια.

Νεκροί είναι ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους τύπου CL-215 της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών της 112 Πτέρυγας Μάχης, που κατέπεσε κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης στον Πλατανιστό Ευβοίας σήμερα Τρίτη 25 Ιουλίου και ώρα 15:05.

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ:



Την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 14:52 αεροσκάφος τύπου CL-215 της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών της 112 Πτέρυγας Μάχης, κατέπεσε, κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης, στον Πλατανιστό Ευβοίας με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του κυβερνήτη, Σμηναγού (Ι) Χρήστου Μουλά, 34 ετών και του συγκυβερνήτη, Ανθυποσμηναγού (Ι) Περικλή Στεφανίδη, 27 ετών.



Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις



Mε απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις (από 25 έως 27 Ιουλίου 2023) για την απώλεια της ζωής, εν ώρα καθήκοντος, των Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας και χειριστών του πυροσβεστικού αεροσκάφους CL-215, το οποίο επιχειρούσε στην Εύβοια.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 27χρονος, Περικλής Στεφανίδης, και ο 34χρονος, Χρήστος Μούλας, χειριστές της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών της 112 Πτέρυγα Μάχης απογειώθηκαν λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι με το CL-215 από το αεροδρόμιο της Αγχιάλου με προορισμό την Κάρυστο.

Λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι κι όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, το αεροπλάνο κάνει ρίψη νερού, παίρνει δεξιά στροφή και χάνει ύψος. Λίγο πριν από τη δεξιά στροφή, φαίνεται να χτυπά σε ένα κλαδί και να χάνει τον πλωτήρα από το δεξί φτερό. Προφανώς πρόκειται περί μηχανικής βλάβης καθώς το αεροσκάφος χάνει συνεχώς ύψος και δεν μπορεί να ανεβεί πάνω από την χαράδρα.

