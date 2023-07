Πολιτική

Πτώση Canadair – Μητσοτάκης: Οι Έλληνες θρηνούμε τον τραγικό χαμό των πιλότων μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα συμπαράστασης κι από τον Εμανουέλ Μακρόν. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει την οδύνη του για την τραγωδία.

-

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων κι αναφερόμενος στην απώλεια των χειριστών του πυροσβεστικού αεροσκάφους CL-215, δήλωσε τα εξής:

Οι Έλληνες θρηνούμε, σήμερα, τον τραγικό χαμό των πιλότων μας Χρήστου Μουλά και Περικλή Στεφανίδη στην Εύβοια. Έδωσαν τη ζωή τους, σώζοντας ζωές. Αποδεικνύοντας πόσο ριψοκίνδυνες είναι οι καθημερινές αποστολές τους στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Αλλά και πόσο μεγάλη είναι η αυταπάρνηση των μαχητών της πρώτης γραμμής.

Η Πολιτεία στέκεται με σεβασμό στο πλευρό των οικογενειών των δύο ηρώων. Είναι δύο παιδιά, δύο αδέλφια όλων μας. Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν το εθνικό πένθος για την απώλειά τους. Σφίγγουμε, λοιπόν, τα δόντια και μετατρέπουμε τη σιωπή μας σε δύναμη. Στη μνήμη τους, συνεχίζουμε τον πόλεμο με τις καταστροφικές δυνάμεις της φύσης.





Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σε συλλυπητήριο μήνυμα της, αναφέρει τα εξής: Δύο νέοι άνθρωποι, ο Σμηναγός Χρήστος Μουλάς και ο Ανθυποσμηναγός Περικλής Στεφανίδης, έχασαν σήμερα τη ζωή τους στη μάχη κατά της φωτιάς. Δύο ιπτάμενοι ήρωες, ανάμεσα στους εκατοντάδες άλλους που παλεύουν μέρες τώρα με την πύρινη λαίλαπα. Αψηφώντας τις αντίξοες συνθήκες, οι χειριστές του μοιραίου Canadair θυσιάστηκαν επιτελώντας το καθήκον τους. Η ευγνωμοσύνη μας είναι μεγάλη και η οδύνη για την απώλειά τους βαθιά. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους, καθώς και στους συναδέλφους τους. Όλη η Ελλάδα πενθεί μαζί τους.

Την συμπαράστασή του στους «ήρωες που σε Ελλάδα, Γαλλία και παντού αγωνίζονται με τις φλόγες κάθε καλοκαίρι με κίνδυνο της ζωής τους» εξέφρασε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν σχολιάζοντας τη συντριβή του Καναντέρ στην Κάρυστο.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Twitter ο Γάλλος πρόεδρος έγραψε: «Ενώ έδινε μάχη με τις φλόγες, ένα ελληνικό Canadair συνετρίβη στο νησί της Εύβοιας» και πρόσθεσε «η σκέψη μας είναι στους συγγενείς του πληρώματος, στους συναδέλφους τους και τον ελληνικό λαό».

Το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του, αναφέρει τα εξής: Η τραγική είδηση του θανάτου των χειριστών του Canadair, που συνετρίβη στην Κάρυστο, μας συγκλονίζει. Δύο νέοι άνθρωποι, ο Σμηναγός Χρήστος Μουλάς και ο Ανθυποσμηναγός Περικλής Στεφανίδης έχασαν τη ζωή τους δίνοντας με αυταπάρνηση την μάχη με τις φλόγες στις πιο αντίξοες συνθήκες. Τους οφείλουμε τον απέραντο σεβασμό μας.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στους συγγενείς τους και την συμπαράσταση μας στους συναδέλφους τους που εδώ και ημέρες παλεύουν στα πύρινα μέτωπα. Οι συνθήκες του δυστυχήματος πρέπει να διερευνηθούν και παράλληλα να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα εν ώρα καθήκοντος.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωση του, αναφέρει τα εξής: Είμαι συγκλονισμένος από την απώλεια των δυο ηρωικών μας πιλότων, που με αυτοθυσία επιχειρούσαν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς στην Κάρυστο.

Τους αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη και σεβασμό για το υψηλό αίσθημα καθήκοντος και την προσφορά τους στην πατρίδα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους.

Το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, σε σχετική ανακοίνωση του, αναφέρει τα εξής: Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο νέων συνανθρώπων μας, κυβερνήτη και συγκυβερνήτη του πυροσβεστικού αεροπλάνου που έχασαν τη ζωή τους καθώς επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κάρυστο.

Το νέο αυτό τραγικό δυστύχημα, του οποίου τα αίτια πρέπει άμεσα να διερευνηθούν, αποτελεί συνέπεια μιας διαχρονικά εγκληματικής πολιτικής και αναδεικνύει όχι μόνο τις δύσκολες συνθήκες της πυρόσβεσης, αλλά και την έλλειψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να μη χάνονται ανθρώπινες ζωές.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στο τραγικό συμβάν, αναφέρει τα εξής: Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των Ελλήνων ηρώων, Χρήστου Μουλά και Περικλή Στεφανίδη. Η θυσία τους υπέρ Πατρίδος, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας.

Το κράτος οφείλει να σταθεί έμπρακτα στις οικογένειες των ηρώων που η θυσία τους θα μνημονεύεται εις το διηνεκές. Η Ελληνική Λύση απαιτεί από την κυβέρνηση την κήρυξη εθνικού πένθους.

Πέραν της έμπρακτης στήριξης στους οικείους των ηρώων, θα απαιτήσουμε την διενέργεια ενδελεχούς έρευνας για την πτώση του συγκεκριμένου αεροσκάφους και την απόδοση τυχόν ευθυνών προς πάσα κατεύθυνση.





Ειδήσεις σήμερα:

Μαριάννα Βαρδινογιάννη: Μια ζωή προσφοράς στα παιδιά και στον ευάλωτο συνάνθρωπο (εικόνες)

Έκρηξη στην Τεκτονική Στοά: συνελήφθη ένας άνδρας

Γεωργία Αδειλίνη: Ποια είναι η νέα εισαγγελέας του Αρείου Πάγου