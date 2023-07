Αθλητικά

ΛεΜπρον Τζέιμς: Ο γιός του έπαθε καρδιακή προσβολή στην προπόνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύσκολες ώρες για τον «Βασιλιά» του ΝΒΑ και την οικογένεια του. Ο 18χρονος Μπρόνι κατέρρευσε την ώρα της προπόνησης και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου εισήχθη σε ΜΕΘ.

-

Τις δυσκολότερες ώρες της ζωής του περνάει ο ΛεΜπρον Τζέιμς, καθώς ο γιος του Μπρόνι υπέστη καρδιακή προσβολή εν ώρα προπόνησης.

Το γεγονός συνέβη χθες και επιβεβαιώθηκε πριν από λίγο, με την ανακοίνωση της οικογένειας να είναι καθησυχαστική, καθώς τονίζει ότι η κατάσταση του 18χρονου είναι σταθερή και έχει εξέλθει από την εντατική.

«Χθες, ενόσω προπονείτο, ο Μπρόνι Τζέιμς υπέστη καρδιακή προσβολή. Ιατρικό επιτελείο μπόρεσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να διακομίσει τον Μπρόνι στο νοσοκομείο. Τώρα είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν βρίσκεται πλέον στη ΜΕΘ. Ζητάμε σεβασμό και ιδιωτικότητα για την οικογένεια Τζέιμς και θα ενημερώσουμε τα ΜΜΕ όταν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.

Ο ΛεΜπρον και η Σαβάνα θέλουν να στείλουν δημόσια τις βαθύτατες ευχαριστίες τους στο ιατρικό και προπονητικό προσωπικό του USC για την απίστευτη δουλειά τους και την αφοσίωσή τους στην ασφάλεια των αθλητών» αναφέρει η δήλωση της οικογένειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαριάννα Βαρδινογιάννη: Μια ζωή προσφοράς στα παιδιά και στον ευάλωτο συνάνθρωπο (εικόνες)

Έκρηξη στην Τεκτονική Στοά: συνελήφθη ένας άνδρας

Bloomberg – κλιματική αλλαγή: Η Αθήνα κινδυνεύει να μετατραπεί σε έρημο