Φωτιές - Τετάρτη: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 11 περιφερειακές ενότητες

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας καθώς 6 Περιφέρειες βρίσκονται στην κατηγορία "συναφγερμού".

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), για την Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Θεσσαλονίκης)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Μεσσηνίας)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Ηλείας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Καρδίτσας, ΠΕ Τρικάλων)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Πιερίας, ΠΕ Ημαθίας, ΠΕ Πέλλας, ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Σερρών, ΠΕ Χαλκιδικής, Άγιον Όρος)

Συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όλης της Επικράτειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών καθώς και του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 5).

Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές, εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.

