Πυρόπληκτοι - ΕΕΣ: Άνοιγμα λογαριασμού και συγκέντρωση τροφίμων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, που παραμένει στο πλευρό των πυρόπληκτων, προχώρησε σε άνοιγμα λογαριασμού για οικονομική ενίσχυση και σε συγκέντρωση τροφίμων για τους πυροπαθείς.

Σε συνέχεια της μεγάλης κινητοποίησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν οι μεγάλης έκτασης φωτιές που προκλήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, ο Ε.Ε.Σ. αναπτύσσει επιπλέον κινήσεις συμπαράστασης των ανθρώπων που χρήζουν βοήθειας.

Συγκεκριμένα, προχωρά στο άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης προς ενίσχυση των πυρόπληκτων αλλά και των οικόσιτων ζώων που έμειναν χωρίς στέγη, με στόχο να συγκεντρωθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσό.

Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά παρακαλούνται να καταθέτουν τις δωρεές τους:

Στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: EUROBANK Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Αρ. Λογ/σμού: 0026.0240.30.0201205013

IBAN: GR2602602400000300201205013

Όλες οι καταθέσεις θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Πυρκαγιές».

· Με κλήση από σταθερό στο 19848 (χρέωση 1,95 ευρώ ανά κλήση, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και τέλους σταθερής τηλεφωνίας 5%)

· Με κλήση από κινητό στο 19848 (χρέωση 2,05 ευρώ ανά κλήση, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και τέλους κινητής τηλεφωνίας 10%).

· Με sms, γράφοντας «ΕΕΣ» και αποστολή στο 19848 (χρέωση 2,31 ευρώ ανά μήνυμα, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 10% τέλη κινητής τηλεφωνίας). Δεν εφαρμόζεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 10%: α) στους συνδρομητές που είναι δικαιούχοι απαλλαγής από το τέλος κινητής (ηλικίες 15-29 ετών) και β) στους χρήστες καρτοκινητής, καθώς έχει καταβληθεί τέλος καρτοκινητής 10% κατά την ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου της σύνδεσής τους).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 210 36 09 825 ή να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού www.redcross.gr.

Επιπλέον, ο Ε.Ε.Σ. απευθύνει κάλεσμα στο κόσμο για τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας (γάλα εβαπορέ, σκόνη γάλακτος για παιδιά, κονσέρβες παντός τύπου, δημητριακά, παξιμάδια, αλεύρι, ζυμαρικά κ.α.) για τις πυρόπληκτες οικογένειες. Σημεία Συγκέντρωσης Τροφίμων: Κεντρική Αποθήκη Ε.Ε.Σ. Άστρους 111-113, Κολωνός Τηλ: 210-5147300, Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι, Τηλ: 210-3609825. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 – 17:00 και στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ.

