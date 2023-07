Αθλητικά

Ντνίπρο – Παναθηναϊκός: Άλμα πρόκρισης για το “τριφύλλι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται με το ένα πόδι…. στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, μετά την εκτός έδρας νίκη τους επί των Ουκρανών.

-

Ο Παναθηναϊκός έκανε... φύλλο και φτερό την Ντνίπρο στο Κόζιτσε, επικρατώντας με 3-1 στον πρώτο αγώνα τους στον β’ προκριματικό γύρο του Champions League και κατά πολύ μεγάλο βαθμό εξασφάλισε ήδη το «εισιτήριό» του για τον επόμενο γύρο, αλλά και την παρουσία του (μίνιμουμ) στους ομίλους του Europa League, ανεξαρτήτως έκβασης στα ματς της επόμενης φάσης με τη Μαρσέιγ. Ο Σπόραρ στο 10’, ο Τζούριτσιτς στο 74’ και ο Ιωαννίδης με εύστοχο πέναλτι στο 78’ «σφράγισαν» την «πράσινη» νίκη, με τους Ουκρανούς να μειώνουν στο 90’ με τον Καπλιένκο.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι με διάθεση να ελέγξει το ρυθμό και στο 8ο λεπτό είχε την πρώτη τελική του στο ματς, όταν η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάγκνουσον πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Δυο λεπτά αργότερα (10’) οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ με έναν υπέροχο συνδυασμό. Ο Μπερνάρ άλλαξε εξαιρετικά τη μπάλα για τον Χουάνκαρ, ο οποίος απέφυγε τον αντίπαλό του με «ποδιά» και γύρισε την μπάλα στη μικρή περιοχή προς τον Σπόραρ που έκανε από κοντά το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 11’ ο Σένκεφελντ πρόλαβε να βάλει καθοριστική κόντρα στην προσπάθεια του Ντόβμπικ, ενώ στο 12’ από χαμηλή σέντρα του Παλάσιος, ο Κώτσιρας βρέθηκε σε θέση βολής στο όριο της περιοχής, όμως το τελείωμά του πέρασε άουτ.

Στο 20’ σε μία δυνατή διεκδίκηση με τον Χουτσούλιακ, ο Μπαρτ Σένκεφελντ υπέστη θλάση στον δεξιό δικέφαλο μυ και τέσσερα λεπτά μετά αντικαταστάθηκε από τον Γεντβάι, ο οποίος μπήκε απευθείας στα... βαθιά και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «πράσινα», χωρίς να έχει στα πόδια του λεπτά συμμετοχής με την «πράσινη» φανέλα σε κάποιο φιλικό.

Παρά την απώλεια του αρχηγού του, ο Παναθηναϊκός έλεγξε απόλυτα το τέμπο ως το φινάλε του α’ ημιχρόνου, έχοντας σε πολύ καλή βραδιά τον Τόνι Βιλένα, ο οποίος «όργωσε» όλο το γήπεδο στο ντεμπούτο του με την «πράσινη» φανέλα.

Η Ντνίπρο μπήκε πιο «δυνατά» στο δεύτερο 45λεπτο και μέσα σε ένα δίλεπτο έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες, πρώτα στο 49’ με το γυριστό του Σαράπι που πέρασε λίγο άουτ και στη συνέχεια με το τελείωμα του Χουτσούλιακ στο 52’ που έφυγε ελάχιστα πάνω απ’ το οριζόντιο δοκάρι του Μπρινιόλι.

Στο 59’ από εξαιρετικό κλέψιμο των «πράσινων» ψηλά και πολύ καλή αντεπίθεση, ο Σπόραρ γύρισε την μπάλα προς τον Βιλένα όμως το τελείωμα του Ολλανδού χαφ πέρασε πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η Ντνίπρο έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της στο 72’ με το σουτ του Κοχούτ που κόντραρε πάνω στον Χουάνκαρ και πέρασε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια του Μπρινιόλι, ενώ δύο λεπτά μετά ήρθε το δεύτερο «πράσινο» γκολ. Ο Βέρμπιτς έβγαλε τον Χουάνκαρ μόνο του στην αριστερή πλευρά, ο Ισπανός μπακ πλαγιοκόπησε και γύρισε την κατάλληλη στιγμή προς τον Τζούριτσιτς ο οποίος έπιασε ένα εξαιρετικό δεξί σουτ που κατέληξε στην αριστερή γωνία του Κιναρέικιν για το 2-0 του Παναθηναϊκού.

Στο 82’ ο Βέρμπιτς πέρασε εξαιρετική πάσα στον Χουάνκαρ, ο οποίος «πάτησε» στην περιοχή κι ανατράπηκε από τον Ντόβμπικ, με τον διαιτητή Ντανιέλε Κίφι να δείχνει την παράβαση. Ο Φώτης Ιωαννίδης που είχε περάσει λίγο νωρίτερα στο ματς, ανέλαβε την εκτέλεση και στην 100ή συμμετοχή του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έκανε το 3-0 για τους «πράσινους» και «τελείωσε» ουσιαστικά την πρόκριση για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Στο 90ό λεπτό, στη μοναδική φάση που αδράνησε η άμυνα του Παναθηναϊκού έπειτα από στατική φάση, ο Καπλιένκο από κοντά μείωσε στο τελικό 3-1 για την Ντνίπρο. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χουτσούλιακ πλάσαρε, αλλά η μπάλα κόντραρε στους αμυντικούς κι έφυγε κόρνερ, ενώ στο επόμενο λεπτό η προσπάθεια του Κοχούτ πέρασε λίγο άουτ, στην τελευταία καλή φάση του αγώνα.

Διαιτητής: Ντανιέλε Κίφι (Ιταλία)

Κίτρινες: Χουτσούλιακ

ΝΤΝΙΠΡΟ (Ολεκσάντρ Κούτσερ): Κιναρέικιν, Μιροσνιτσένκο, Σβάτοκ (61’ Κοχούτ), Σαράπι, Κράβετς (74’ Καπλιένκο), Μπαμπένκο (84’ Τάντσιουκ), Μπλάνκο (83’ Χόριν), Χουτσούλιακ, Ρουμπσίνσκι, Τρετιακόφ (61’ Άνταμιουκ), Ντόβμπικ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ (24’ Γεντβάι), Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Ρουμπέν Πέρεθ, Βιλένα (70’ Τσόκαϊ), Παλάσιος, Τζούριτσιτς (78’ Μαντσίνι), Μπερνάρντ (70’ Βέρμπιτς), Σπόραρ (78’ Ιωαννίδης).

Ειδήσεις σήμερα:

Μαριάννα Βαρδινογιάννη: Μια ζωή προσφοράς στα παιδιά και στον ευάλωτο συνάνθρωπο (εικόνες)

Έκρηξη στην Τεκτονική Στοά: συνελήφθη ένας άνδρας

Κάρυστος - Πτώση Canadair: Νεκροί οι πιλότοι του αεροσκάφους