Φωτιές σε Ρόδο - Κέρκυρα: δύσκολη νύχτα από την επέλαση της πυρκαγιάς

Σοκ και θλίψη για την απώλεια των 2 πιλότων του μοιραίου Canadair που συνετρίβη στην Κάρυστο. Ακραίος και αύριο ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 6 περιφέρεις την ώρα που κορυφώνεται ο καύσωνας.

Σοκαρισμένη από τον θάνατο των δυο πιλότων του Canadair που επιχειρούσε στην Κάρυστο και κατέπεσε το μεσημέρι της Τρίτης, παρακολουθεί όλη η χώρα τις ηρωικές προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης και των εθελοντών, να θέσουν τελικά υπό έλεγχο τις φωτιές που καίνε τη χώρα τις τελευταίες ημέρες, με τα κυριότερα μέτωπα το βράδυ της Τρίτης, να βρίσκονται στη Ρόδο και την Κέρκυρα,

Συνεχείς οι αναζωπυρώσεις στη Ρόδο

Μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εκατοντάδων εθελοντών για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο νησί της Ρόδου, ενώ η μάχη θα συνεχιστεί και στην διάρκεια της νύχτας.

Η προσπάθεια συνεχίζεται αμείωτη για 8 μέρες και με ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης. Τα μέτωπα αυτή την ώρα εστιάζονται στην περιοχή της Μαλώνας, του Βατίου και την περιοχή του Γενναδίου, ενώ αναζωπυρώσεις δημιουργούνται σε πολλές περιοχές, κινητοποιώντας έτσι τις δυνάμεις δασοπυρόσβεσης του νησιού.

Πριν από λίγο, η φωτιά πέρασε από το Γεννάδι και κατευθύνεται προς τα χωριά Λαχανιά και Μεσσαναγρό, γεγονός το οποίο έχει θέσει σε συναγερμό όλες τις δυνάμεις και τους εθελοντές που βρίσκονται στην περιοχή.

Όπως εκτιμάται, η κατάσταση θα είναι κι απόψε δύσκολη, αλλά ωστόσο κανείς δεν το βάζει κάτω παρά την κούραση των ημερών και την ταλαιπωρία που εκ των πραγμάτων έχει δημιουργηθεί.

Δυο τα ενεργά μέτωπα στην Κέρκυρα

Δύο είναι τα ενεργά μέτωπα στη ΒΑ Κέρκυρα το βράδυ της Τρίτης, όπου δίνουν μάχη οι πυροσβέστες. Το πρώτο κατευθύνεται από το χωριό Παλιά Περίθεια προς το Λαύκι και το δεύτερο κοντά στον οικισμό Ημερολία.

Ωστόσο δεν σταματούν οι προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων, να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες στις περιοχές και στους οικισμούς από όπου πέρασε η πύρινη λαίλαπα.

Μέχρι αυτήν την ώρα καταφθάνουν εθελοντές με βυτία και υδροφόρες από όλες τις περιοχές του νησιού, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των κατοίκων για βοήθεια. Καθοριστική ήταν η συμβολή και των εναέριων μέσων.

Κάρυστος - Πτώση Canadair: Νεκροί οι πιλότοι του αεροσκάφους

Νεκροί είναι ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους τύπου CL-215 της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών της 112 Πτέρυγας Μάχης, που κατέπεσε κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης στον Πλατανιστό Ευβοίας σήμερα Τρίτη 25 Ιουλίου και ώρα 15:05.

Ο 27χρονος, Περικλής Στεφανίδης, και ο 34χρονος, Χρήστος Μούλας, χειριστές της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών της 112 Πτέρυγα Μάχης απογειώθηκαν λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι με το CL-215 από το αεροδρόμιο της Αγχιάλου με προορισμό την Κάρυστο.

Λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι κι όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, το αεροπλάνο κάνει ρίψη νερού, παίρνει δεξιά στροφή και χάνει ύψος. Λίγο πριν από τη δεξιά στροφή, φαίνεται να χτυπά σε ένα κλαδί και να χάνει τον πλωτήρα από το δεξί φτερό. Προφανώς πρόκειται περί μηχανικής βλάβης καθώς το αεροσκάφος χάνει συνεχώς ύψος και δεν μπορεί να ανεβεί πάνω από την χαράδρα.

Φωτιές – Τετάρτη: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές Περιφέρειες

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), για αύριο, Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Θεσσαλονίκης)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Μεσσηνίας)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Ηλείας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Καρδίτσας, ΠΕ Τρικάλων)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Πιερίας, ΠΕ Ημαθίας, ΠΕ Πέλλας, ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Σερρών, ΠΕ Χαλκιδικής, Άγιον Όρος

Την ίδια στιγμή, σήμερα Τετάρτη, αναμένεται να κορυφωθεί ο καύσωνας που ταλαιπωρεί τη χώρα μας εδώ και 17 ημέρες, με το θερμόμετρο να φτάσει σε ορισμένες περιοχές, ακόμη και τους 46 βαθμούς Κελσίου.

