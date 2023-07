Οικονομία

Hellenic Train: Βλάβη σε τρένο - Δρομολόγια με λεωφορεία

Τι ανακοίνωσε η εταιρεία για τα δρομολόγια που θα γίνουν την Τετάρτη με λεωφορεία, λόγω βλάβης σε αμαξοστοιχία

Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1534 & 1539 στη γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα- Αθήνα θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία, λόγω τεχνικού προβλήματος στην αμαξοστοιχία 1534, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Τα δρομολόγια θα εκτελεστούν με λεωφορεία εν μέσω καύσω με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και τον υδράργυρο να φτάνει τους 46 βαθμούς Κελσίου.

Ενδεικτικά, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί-βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 41 3-44 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα παραθαλάσσια τμήματα, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στην Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι αρχικά μεταβλητοί, 2 έως 4 μποφόρ, βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 40-41 βαθμούς Κελσίου.

