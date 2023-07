Πολιτική

Φωτιά στην Κέρκυρα - Μαχειμάρης: υπάρχει οργανωμένο σχέδιο εμπρησμού (βίντεο)

Σε καταγγελία για σχέδιο εμπρηστών στο παραλιακό μέτωπο του νησιού, προχώρησε ο Γιώργος Μαχειμάρης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί”

Ενώ μαίνεται για πολλοστή ημέρα στην Κέρκυρα η μάχη πυροσβεστών και εθελοντών με τα πύρινα μέτωπα που καταστρέφουν δάση και περιουσίες και ζώνουν οικισμούς οδηγώντας σε εκκένωση περιοχών από την Πολιτική Προστασία, ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης, καταγγέλλει σχέδιο εμπρησμού του νησιού.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», ο κ. Μαχειμάρης είπε «και ενδείξεις έχω και αποδείξεις έχω», σημειώνοτνας ότι «7 εστίες ταυτόχρονα σε απόσταση 15-20 χιλιομέτρων, που ξέσπασαν ταυτόχρονα, χωρίς κανείς να βάλει φωτιά ούτε κάποιος βοσκός έβαλε φωτιά ούτε τίποτα. Αυτό δείχνει οργανωμένο σχέδιο εμπρησμού».

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας είπε ότι στόχος των εμπρηστών είναι προφανώς το παραλιακό μέτωπο της περιοχής, όπως ανέφερε ότι προφανώς συμβαίνει και σε άλλες περιοχές όπου μαίνονται οι πυρκαγιές, όπως η Ρόδος, ενώ ως προς τα κίνητρα των εμπρηστών υπογράμμισε ότι «Πρώτος λόγος παραμένει η οικοπεδοποίηση προφανώς».

