Κοινωνία

Αμυγδαλέζα: επεισόδια μετά τον θάνατο παράτυπου μετανάστη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Προαναχωρητικό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών, μετά από τον θάνατο ενός κρατούμενου

-

Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Προαναχωρητικό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) Αμυγδαλέζας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν τις 10:00 ένας Ινδός κρατούμενος είχε λιποθυμικό επεισόδιο.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διασώστης διαπίστωσε τον θάνατο του άνδρα από παθολογικά αιτία.

Στη συνέχεια, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μία ομάδα κρατουμένων προκάλεσαν επεισόδια βάζοντας φωτιά σε στρώματα και ένα κοντέινερ. Μετά από παρέμβαση αστυνομικών δυνάμεων καθώς και της Πυροσβεστικής, που έσβησε τη φωτιά, το συμβάν έλαβε τέλος.

Πηγή εικόνων: Twitter / @Prosfygika

Ειδήσεις σήμερα:

Πτώση Canadair στην Κάρυστο - Πιλότοι: “Πάμε για τελευταίο εφοδιασμό και φεύγουμε”

Κομοτηνή - Νεκροί συγκάτοικοι: θρίλερ για τα αίτια θανάτου

Ολλανδία: φονική φωτιά σε πλοίο (εικόνες)