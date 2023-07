Κοινωνία

Φωτιές σε Ρόδο - Κέρκυρα: Μαίνονται οι εστίες στα δύο νησιά (βίντεο)

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκαν όλοι οι Δήμοι της Ρόδου. Συνεχίζεται η τιτάνια προσπάθεια κατάσβεσης. Ύφεση στην εύβοια.

Ενώ η Ελλάδα θρηνεί για τους δύο πιλότους που σκοτώθηκαν κατά την συντριβή του canadair, στην Κέρκυρα, σε δύο ενεργά μέτωπα ,σε δύσβατες περιοχές, δίνουν σήμερα μάχη με τις φλόγες πυροσβέστες και εθελοντές. Παράλληλα από το πρωί επιχειρούν και εναέρια μέσα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η πυρκαγιά ,καθώς υπάρχει ο φόβος μεγάλης αναζωπύρωσης με την αλλαγή του καιρού το απόγευμα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένονται να φυσήξουν βορειοδυτικοί άνεμοι στην περιοχή.

Μετά τις δύσκολες ώρες που έζησαν οι κάτοικοι στις Λούτσες, στο Σύκι και στην Ημερολιά, σήμερα επιστρέφουν στα σπίτια τους όλοι ηλικιωμένοι οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί. Οι νεότεροι κάτοικοι είχαν μείνει στους οικισμούς και ήταν μεγάλη η βοήθεια που προσέφεραν στους πυροσβέστες . Η πυρκαγιά στην Β.Α Κέρκυρα ,δημιούργησε ένα μεγάλο κύμα εθελοντισμού σε όλο το νησί. Ευαισθητοποιημένοι πολίτες κάθε ηλικίας και με ό,τι μέσον διαθέτει ο καθένας ,καταφθάνουν από χθες στα επίμαχα σημεία για να βοηθήσουν, ενώ σε όλα τα χωριά δημιουργούνται ομάδες πολιτών για να περιπολούν μέρα νύχτα στην περιοχή τους .Η δημοτική αρχή Βόρειας Κέρκυρας κατηγορηματικά επισημαίνει πως η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό.

Έξι δημοτικές ενότητες της Ρόδου κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση του γγ Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, λόγω της πυρκαγιάς που πλήττει το νησί.

Πρόκειται για τις Δημοτικές Ενότητες Ρόδου, Καλλιθέας, Ιαλυσού, Πεταλουδών, Αφάντου και Αρχαγγέλου, με απόφαση που εκδόθηκε προχθές.

Την περασμένη εβδομάδα, με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δημοτικές Ενότητες Ατταβύρου, Καμείρου και Λίνδου και την περασμένη Κυριακή η Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου.

Με τις νέες αποφάσεις, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί όλο το νησί της Ρόδου.

Ενημέρωση ζήτησε από την Πυροσβεστική και το Δασαρχείο η αντεισαγγελέας Εφετών Δωδεκανήσου

Εξηγήσεις για την μεγάλη πυρκαγιά που καίει από τις 18 Ιουλίου τη Ρόδο, κλήθηκαν χθες να δώσουν στην Αντεισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας , Νικήτας Βενιός και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου , Κατερίνα Μπαλατσούκα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η Αντεισαγγελέας Εφετών ζήτησε στοιχεία για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, τι ενέργειες έχουν γίνει έως τώρα, για την κατάσταση που επικρατεί, αλλά και γιατί εξακολουθεί να καίει για εννέα ημέρες.

Για περίπου δύο ώρες οι προϊστάμενοι των δύο υπηρεσιών συνομιλούσαν με την κυρία εισαγγελέα δίνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν, όπως για παράδειγμα για το γεγονός ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε πυκνό δάσος όπου υπήρχαν πολλά και ξερά φύλλα στο υπόστρωμα του με αποτέλεσμα γρήγορα να πάρει τεράστιες διαστάσεις. Επίσης δόθηκαν πληροφορίες για τις ενέργειες που έγιναν για την κατάσβεση της όλες αυτές τις ημέρες, τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν και τις αντίξοες συνθήκες λόγω ανέμων, μορφολογίας κ.α.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, έγινε αναφορά αναλυτικά στα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από την πρώτη μέρα στην προσπάθεια κατάσβεση της πυρκαγιάς, αλλά και στο θέμα των αντιπυρικών ζωνών. Αν δηλαδή υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες, αν είχαν τηρηθεί τα προβλεπόμενα μέτρα δασοπροστασίας κ.α. Πάντως αυτό που επισημάνθηκε μεταξύ άλλων - σύμφωνα με πληροφορίες- από πλευράς δασικής υπηρεσίας είναι το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει οι διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε περιοχές του νησιού, ενώ ανάλογες ενέργειες έγιναν και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Αξίζει να σημειωθεί πως και από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου έχει παραγγελθεί η διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης αναφορικά με τα αίτια που προκάλεσαν την μεγάλη αυτή πυρκαγιά στο νησί αλλά και τα αίτια που την κάνουν να καίει για τόσες ημέρες στο νησί.

Εν τω μεταξύ, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Βίταλα Ευβοίας του δήμου Κύμης-Αλιβερίου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 10 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση έξω από τον οικισμό. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα και από αέρος επιχείρησαν 3 αεροσκάφη.

