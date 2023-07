Φωτιές - Copernicus για Ελλάδα: οι υψηλότερες εκπομπές αερίων τα τελευταία 21 χρόνια

Τι αναφέρει για τα δεδομένα μετά τις πυρκαγιές στην χώρα μας η Υπηρεσία Καταγραφής της Ατμόσφαιρας Copernicus.

Οι εκπομπές αερίων από τις φωτιές που μαίνονται στην Ελλάδα από την περασμένη εβδομάδα σε διάφορα μέτωπα σε όλη την χώρα, είναι οι υψηλότερες των τελευταίων 21 χρόνων όσον αφορά το δεύτερο μισό του Ιουλίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Καταγραφής της Ατμόσφαιρας Copernicus (Copernicus Atmosphere Monitoring Service – CAMS).

Σύμφωνα με το CAMS, οι εκλύσεις αερίων έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ του 1 μεγατόνου άνθρακα μεταξύ 1ης Ιουλίου και 25ης Ιουλίου – αριθμός σχεδόν διπλάσιος από το προηγούμενο ρεκόρ, που αφορά την ίδια περίοδο του 2007.

«Το τρέχον κύμα καύσωνα που επηρεάζει την Ελλάδα και τη Μεσόγειο, έχει αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιών, κάτι που αντανακλάται στην υψηλή ένταση εκδήλωσής τους στη Μεσόγειο» επισημαίνει ο επικεφαλής επιστήμονας της CAMS, Μαρκ Πάρινγκτον.

