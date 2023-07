Πολιτική

Φωτιές - Μαρινάκης: αυτομάτως αναδασωτέες οι καμένες εκτάσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ! ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το δυστύχημα με το Canadri, τα ενα΄ρια μέσα πυρόσβεσης, την μάχη στα μέτωπα φωτιάς και τις αποχημιώσεις των πυρόπληκτων.

-

«Γίνεται κάθε μέρα αυτοκριτική. Ο πρωθυπουργός είναι πάνω από τις επιχειρήσεις αυτές. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, ως έχει υποχρέωση. Όλος αυτός ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο. Ότι είμαστε ικανοποιημένοι, ενώ διαχειριζόμαστε μια κατάσταση "πολέμου" συνολικά και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι ενεργούν στο πεδίο, δεν θα το ακούσετε ποτέ απ' αυτή την κυβέρνηση και από αυτόν τον πρωθυπουργό», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί".

Και τόνισε: «Ούτε ποτέ έχει πανηγυρίσει, ούτε ποτέ θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο για μια τέτοια κατάσταση μάχης. Τα δεδομένα ποια είναι; Τα δεδομένα είναι ότι αντιμετωπίζουμε την μεγαλύτερη πρόκληση ως προς την θερμοκρασία και όχι μόνο στην Ελλάδα, συνολικά στην Μεσόγειο, όπως βλέπουμε και σε πολλές άλλες χώρες. Δείτε τι συμβαίνει και στην Ιταλία με απώλειες ανθρώπινων ζωών. Ο πρωταρχικός στόχος είναι και παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και ούτε πρέπει να υποτιμηθεί αυτό, ούτε πρέπει να μπει σε δεύτερη μοίρα. Λένε κάποιοι -πολύ λίγοι ευτυχώς- "εντάξει, αυτό δεν είναι πανάκεια". Όχι, αυτό είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Όταν έχεις κάθε μέρα τουλάχιστον 50 νέες εστίες πυρκαγιών, που αν τις πολλαπλασιάσεις επί τις τόσες μέρες, είναι πάνω από 12 πλέον, αθροίζουν πάνω από 600, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι καθόλου αυτονόητη η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού. Δεν είναι μόνο το 112, που είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Είναι μια μάχη η οποία δίνεται συνολικά από το Λιμενικό, από την Πυροσβεστική, από την Ελληνική Αστυνομία, από τους εθελοντές. Αυτό το οποίο έκαναν στη Ρόδο οι κάτοικοι είναι κάτι το οποίο γυρίζει σ' όλο τον κόσμο γιατί δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Κράτος και πολίτες δίνουν καθημερινά μια μάχη».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκινώντας τη συνέντευξή του, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες «των δύο αυτών ηρώων, των δύο αυτών παιδιών. Και τους ονομάζω έτσι, γιατί είναι κοντά στη δική μου τη γενιά. Και ενώ ξέρουν, όταν μπαίνουν στη Σχολή και όταν περνάνε και την εκπαίδευση, ότι πολλοί πριν από αυτούς, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, για να υπερασπιστούν εκτάσεις, να υπερασπιστούν τη χώρα μας, αναλόγως την περίπτωση που εκτελούν το καθήκον, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν γυρίζουν το βράδυ στο σπίτι τους και όμως συνέχισαν, τελείωσαν τη σχολή τους. Κάθε μέρα με αυταπάρνηση, σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, πρωτοφανείς συνθήκες, ειδικά το φετινό καλοκαίρι, ήταν εκεί, όπως είναι εκεί όλοι οι υπόλοιποι που συνεχίζουν, είναι βαθύτατη η θλίψη και η οδύνη. Νομίζω ότι αυτό που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί ξεπερνά οτιδήποτε άλλο -γιατί ξέρετε, μιλάμε για αριθμούς, μιλάμε για την αύξηση των πτητικών μέσων, μιλάμε για την αύξηση του προσωπικού. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς είναι αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους που μένουν πίσω», τόνισε.

Όσον αφορά την παλαιότητα των αεροσκαφών και το αν πρέπει να πετούν, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «σε κάθε τραγικό συμβάν, υπάρχει και η απόπειρα εργαλειοποίησης, υπάρχει και η μεγέθυνση κάποιων θεμάτων».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τα πρωτοσέλιδα κάποιων εφημερίδων, υπογράμμισε: «Πριν και πάνω απ' όλα να πούμε ξανά ότι ο ηρωισμός των ανθρώπων αυτών, το γεγονός ότι είναι πολύ ανώτερο αυτό που κάνουν από αυτό που συζητάμε, είναι η βασική προϋπόθεση για να επιτυγχάνονται όλες αυτές οι επιχειρήσεις εκκένωσης, όσο το δυνατόν ταχύτερης κατάσβεσης, γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας είναι μία συνθήκη που αν δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα. Λένε κάποιοι ότι δεν ήταν ασφαλές το συγκεκριμένο Καναντέρ και δεν έπρεπε να πετάξει. Όπως έχουμε ήρωες πιλότους, έχουμε και άριστους τεχνικούς, οι οποίοι και αυτοί βρίσκονται -με τη βάρδια του ο καθένας- καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτραπεί να απογειωθεί το οποιοδήποτε Καναντέρ, το οποιοδήποτε πτητικό μέσο, αν δεν δοθεί πιστοποίηση από τους τεχνικούς. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όσοι διακινούν αυτές τις ψευδείς πληροφορίες, ουσιαστικά προσβάλλουν τους εξαιρετικούς μας τεχνικούς και την Πολεμική μας Αεροπορία, οι οποίοι κάνουν το ανθρωπίνως δυνατό, ούτως ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Το δεύτερο που θέλω να πω, λένε ότι "έχει αφήσει η κυβέρνηση στο έλεος του Θεού με παλιά πτητικά μέσα". Ποια είναι η πραγματικότητα: η μοναδική κατασκευάστρια εταιρεία των Καναντέρ εξαγοράστηκε από άλλους ιδιοκτήτες και μέχρι να συγκεντρωθεί ένας ικανός αριθμός παραγγελιών νέων Καναντέρ, έχει σταματήσει η γραμμή παραγωγής. Η χώρα μας είναι μία από τις πρώτες χώρες, που μόλις μπουν τα νέα Καναντέρ σε γραμμή παραγωγής, θα εξασφαλίσει επτά συνολικά νέα Καναντέρ, αριθμός ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος δυνατός, συναρτήσει και του πληθυσμού της χώρας. Πέντε από το πρόγραμμα "Αιγίς", ένα πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας που ψηφίστηκε πέρσι στη Βουλή, εγκαίρως, ως προς τις άλλες χώρες, συνολικά 2 δισ. ευρώ, από ευρωπαϊκούς πόρους, Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και δύο από τον RescEU».

Αναφορικά με τα όσα λέει η αντιπολίτευση για το σχέδιο «Αιγίς», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογράμμισε πως το σχέδιο αυτό «έχει μέσα πάρα πολλές υποπεριπτώσεις, μία εξ αυτών είναι η αγορά επτά νέων Καναντέρ, πέντε από το "Αιγίς" και δύο από το πρόγραμμα RescEU, από ευρωπαϊκά προγράμματα και η Ελλάδα θα είναι μία από τις πρώτες χώρες που θα έχει νέα Καναντέρ, όταν η κατασκευάστρια εταιρεία ξαναβάλει σε γραμμή παραγωγής. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι τα υπάρχοντα Καναντέρ -όπως είπα και πριν- απογειώνονται χωρίς να υπάρχει σχετική πιστοποίηση».

Πρόσθεσε στο σημείο αυτό, ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να απογειωθεί το οποιοδήποτε πτητικό μέσο, εν προκειμένω από την Πολεμική Αεροπορία, χωρίς οι τεχνικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι δουλεύουν με αυταπάρνηση να δώσουν το "πράσινο φως"».

Αναφορικά με το τι μπορεί να προκάλεσε το δυστύχημα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Μόνο και μόνο, λόγω του βαθύτατου σεβασμού σε όλο αυτό που κάνουν συνολικά τα στελέχη της Πολεμικής μας Αεροπορίας, και τα δύο παιδιά τα οποία χάθηκαν σε αυτό το τραγικό συμβάν, αλλά επειδή νομίζω έχουμε και μια ελάχιστη υποχρέωση σοβαρότητας, δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε, ούτε να κάνουμε τους πραγματογνώμονες, ούτε τους εμπειρογνώμονες. Έχουμε μία συνήθεια σε αυτή τη χώρα, όταν συμβαίνει κάτι με τη Δικαιοσύνη, γινόμαστε όλοι δικηγόροι-δικαστές, όταν συμβαίνει κάτι το οποίο έχει να κάνει με ένα δυστύχημα, γινόμαστε πραγματογνώμονες. Καλό είναι να μιλάμε με στοιχεία, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού σε όλα αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται για όλους εμάς. Η χώρα μας έχει μία βελτίωση ως προς τα μέσα τα οποία διαθέτει. Κανένας ποτέ δεν πρόκειται να πει ότι είμαστε εντάξει, γιατί βλέπουμε ότι ζούμε μία νέα πραγματικότητα».

Επίσης για τη συμμετοχή των κατοίκων στην προσπάθεια αντιμετώπισης των πυρκαγιών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Το σχέδιο εκκένωσης, προφανώς, δεν θα μπορούσε να γίνει μόνο με τους κατοίκους. Καταφέραμε μαζί με τους κατοίκους και προστατεύσαμε συνολικά, κράτος, εθελοντές, κάτοικοι και όλοι οι μηχανισμοί, 20.000 ανθρώπους, κατοίκους και επισκέπτες… ».

Για την επόμενη μέρα στις καταγραφές των ζημιών και στις αποζημιώσεις που θα δοθούν, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως «αυτό αφορά τη δεύτερη σημαντικότερη προτεραιότητα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, που είναι προστασία των περιουσιών. Όταν αυτό, λοιπόν, δεν καθίσταται δυνατόν, είναι οι περιπτώσεις των συμπολιτών μας, των πολιτών και των επιχειρήσεων που έχασαν είτε ολοσχερώς, είτε εν μέρει τις οικίες και τις επιχειρήσεις τους. Σε περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή υπάρχουν λίγο περισσότερα από 50 σπίτια σε κόκκινη σήμανση. Δηλαδή, αναφερόμαστε στην Ανατολική Αττική, στη Δυτική Αττική και το Λουτράκι, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, για παράδειγμα, στη Ρόδο θα γίνει καταγραφή όταν αυτό καταστεί απολύτως ασφαλές. Θα γίνει, δηλαδή, το συντομότερο δυνατό. Όπως το συντομότερο δυνατό θα δοθούν και όλες αυτές οι αποζημιώσεις».

Διευκρίνισε επίσης, πως «κανένας δεν μπορεί να καταλάβει το πόσο δύσκολα περνάει ένας άνθρωπος, ο οποίος βλέπει το βιός του να χάνεται από την πύρινη λαίλαπα. Γι' αυτό και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη προτεραιότητα του κράτους να προστατεύσει τις περιουσίες και μάλιστα, και σε αυτό το πεδίο, σε πολύ μεγάλο βαθμό -στο ανθρωπίνως δυνατό- υπάρχει μια επιτυχής έκβαση στις περισσότερες εκ των κατασβέσεων. Στις περιπτώσεις, λοιπόν, που χρειάζεται αυτή η αποζημίωση, εγώ θα σας πω ότι ποτέ δεν πρόκειται να πούμε ότι είναι πολλά τα λεφτά αυτά. Είναι τα περισσότερα σε σχέση με άλλες περιπτώσεις με βάση και τις αντοχές του κράτους. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που δίνονται για την αποκατάσταση του οικήματος, του κάθε οικήματος -με βάση και τα τετραγωνικά- είναι και τα επιδόματα, όλα τα υπόλοιπα που έχουν δοθεί για το ενοίκιο, η αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων. Είναι μια συνολική πολιτική από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί, τι έχει αλλάξει; Έχει αλλάξει η ολιστική προσέγγιση της αντιμετώπισης των ανθρώπων που υπέφεραν από τις πυρκαγιές. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, να του φτιάξουμε το σπίτι. Είναι και άλλες ανάγκες οι οποίες πρέπει να καλύψει το κράτος. Είναι η ταχύτητα καταγραφής. Είναι το γεγονός ότι, πλέον, υπάρχει ένας συνολικός μηχανισμός, συνολικά από την Πολιτική Προστασία, που λειτουργεί πολύ πιο γρήγορα. Ο υφυπουργός ο κ. Τριαντόπουλος μαζί συνολικά με το υπουργείο, με τον κ. Κικίλια κι όλους τους υπόλοιπους».

Τόνισε ακόμη ο κ. Μαρινάκης ότι «είναι και οι επιχειρήσεις. Τους ανθρώπους αυτούς, δεν μπορούμε, ούτε θα τους αφήσουμε ποτέ απροστάτευτους. Βρέθηκαν από τη μια μέρα στην άλλη, για κάποιες ημέρες, για κάποιες εβδομάδες, για κάποιους μήνες χωρίς δεδομένη την εργασία τους και προφανώς θα καλυφθούν και θα συνεχίσουμε να τους καλύπτουμε. Πάντοτε πρέπει αυτά να κοιτάμε να είναι όσο το δυνατό περισσότερα και όσο το δυνατό λιγότερες οι απώλειες. Ως προς την πρόληψη, που συζητήσαμε πριν, που νομίζω, ότι είναι η συζήτηση που πρέπει να γίνεται χρόνο με το χρόνο. Θα γίνει καταγραφή στο τέλος της αντιπυρικής περιόδου των εκτάσεων που δυστυχώς έχουν χαθεί. Ο στόχος είναι κάθε χρόνο να είναι και λιγότερες».

Κλείνοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε σαφές πως «για να καταρρίψουμε κι άλλο ένα μύθο -κάθε λογής, τέλος πάντων, θεωριών συνομωσίας- δεν υπάρχει κανένα θέμα ότι καίει κάποιος ένα δάσος για να μπουν ανεμογεννήτριες. Το αντίθετο. Είναι αυτομάτως αναδασωτέες, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες ή όλα αυτά τα οποία ακούμε πάνω στον πόνο των κατοίκων και στον αγώνα που δίνει η Πολιτεία, οι πυροσβέστες, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι κάτοικοι, συνολικά όλοι μας, για να προστατεύσουμε τη χώρα μας, τις εκτάσεις μας και τις ανθρώπινες ζωές και τις περιουσίες των πολιτών. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένα τέτοιο θέμα».

Ειδήσεις σήμερα:

Πτώση Canadair στην Κάρυστο - Πιλότοι: “Πάμε για τελευταίο εφοδιασμό και φεύγουμε”

Κομοτηνή - Νεκροί συγκάτοικοι: θρίλερ για τα αίτια θανάτου

Ολλανδία: φονική φωτιά σε πλοίο (εικόνες)