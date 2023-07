Πολιτική

Σακελλαροπούλου – Ματαρέλα: Ελλάδα και Ιταλία σε κοινό μέτωπο για την κλιματική κρίση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Ιταλός ομόλογος της εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την κλιματική κρίση που πλήττει την περιοχή της Μεσογείου με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

-

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Sergio Mattarella είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την κλιματική κρίση που πλήττει την περιοχή της Μεσογείου με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Η Πρόεδρος Σακελλαροπούλου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Mattarella για την αποστολή στην Ελλάδα εναέριων μέσων πυρόσβεσης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και τόνισε την ανάγκη ανάληψης κοινής πρωτοβουλίας εκ μέρους των ευρωπαϊκών χωρών του Νότου για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο.

Ο Πρόεδρος Mattarella, αφού εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Ελλάδα και ανέφερε ότι και η Ιταλία βιώνει σοβαρές συνέπειες λόγω της κλιματικής αλλαγής, ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόταση. Ελλάδα και Ιταλία μπορούν να συγκροτήσουν κοινό μέτωπο για την ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των λοιπών χωρών της Μεσογείου, καθώς και ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας, για την αποτελεσματική και γρήγορη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης .

Οι δύο Πρόεδροι, τέλος, συμφώνησαν να ενημερώσουν και να επιδιώξουν τη σύμπραξη ομολόγων τους από τις ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρόπληκτοι - ΕΕΣ: Άνοιγμα λογαριασμού και συγκέντρωση τροφίμων



Κομοτηνή - Νεκροί συγκάτοικοι: θρίλερ για τα αίτια θανάτου

Ολλανδία: φονική φωτιά σε πλοίο (εικόνες)