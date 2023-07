Οικονομία

Φωτιά στη Ρόδο: H TUI ακυρώνει πακέτα διακοπών σε δεκάδες ξενοδοχεία και καταλύματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times, περίπου 30.000 Βρετανοί που είχαν κάνει κρατήσεις για διακοπές στη Ρόδο, ενδέχεται να υποχρεωθούν να τα ακυρώσουν.

-

Η TUI ακυρώνει πακέτα διακοπών σε 42 ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα στη νότια Ρόδο μέχρι τουλάχιστον τις 11 Αυγούστου.

Πρόκειται για περιοχές που υπέστησαν ζημιές από το τις πυρκαγιές. Πιο συγκεκριμένα στο Κιοτάρι, στο Γεννάδι, στη Λάρδο, στο Πλημμύρι, στη Λίνδο, στους Πευκούς και στη Βλύχα.

Για το υπόλοιπο νησί οι ακυρώσεις πτήσεων και πακέτων διακοπών από την TUI θα διαρκέσουν ως την Παρασκευή. Κατά τα λοιπά έχουν ακυρώσει τα τουριστικά τους πακέτα: Έως το Σάββατο η Easyjet και ως την Κυριακή η Jet2.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 προγραμματισμένες και έκτακτες πτήσεις από τη Ρόδο προς Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μπέρμιγχαμ, Μπρίστολ, Λιντς, Νιούκαστλ και Εδιμβούργο, επαναπατρίζοντας Βρετανούς τουρίστες που είτε ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους είτε θέλησαν να επιστρέψουν πρόωρα.

30.000 Βρετανοί τουρίστες είναι στον αέρα σχετικά με τις διακοπές τους στη Ρόδο υποστηρίζει δημοσιεύματα της εφημερίδας Times. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ορισμένα θέρετρα της Ρόδου έχουν υποστεί καταστροφικές ζημιές και συνεπώς είναι αβέβαιο αν θα ανοίξουν ξανά αυτό το καλοκαίρι.

Φόβοι επίσης εκφράζονται ότι οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις πυρκαγιές.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι περίπου 30.000 Βρετανοί τουρίστες που είχαν κάνει κρατήσεις για διακοπές με αναχώρηση μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, δεν είναι καθόλου σίγουροι ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν μια και οι τουριστικοί πράκτορες σχεδιάζουν επιπλέον ακυρώσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρόπληκτοι - ΕΕΣ: Άνοιγμα λογαριασμού και συγκέντρωση τροφίμων



Κομοτηνή - Νεκροί συγκάτοικοι: θρίλερ για τα αίτια θανάτου

Ολλανδία: φονική φωτιά σε πλοίο (εικόνες)