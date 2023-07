Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών - Καναδάς: Νίκη με ανατροπή κόντρα στην Ιρλανδία (βίντεο)

Ο Καναδάς πέτυχε την ανατροπή στον αγώνα με την Ιρλανδία. Θεαματικό γκολ από την απευθείας εκτέλεση κόρνερ της ΜακΚέιμπ.

Ο Καναδάς έμεινε «ζωντανός» στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα νοκ-άουτ ματς του Μουντιάλ 2023 γυναικών, που φιλοξενείται σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, καθώς επικράτησε πολύ δύσκολα 2-1 της Ιρλανδίας στο Περθ, στο δεύτερο παιχνίδι του για τον 2ο όμιλο της διοργάνωσης.

Μετά την ισοπαλία-έκπληξη της πρεμιέρας με τη Νιγηρία (0-0), η κάτοχος του Ολυμπιακού τίτλου βρέθηκε να χάνει μόλις στο 4ο λεπτό, από απευθείας εκτέλεση κόρνερ (!) της ΜακΚέιμπ.

Ενα αυτογκόλ της Κόνολι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου έδωσε «ανάσα» στις Καναδές, που ολοκλήρωσαν την ανατροπή με τέρμα της Λεόν στο 54΄ και πήραν τη νίκη.

Παρά τις καλές εμφανίσεις της απέναντι στις δύο πιο ισχυρές ομάδες του ομίλου, η Ιρλανδία γνώρισε τη δεύτερη ήττα της (είχε προηγηθεί το 1-0 από την Αυστραλία) και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργανωσης, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του τελευταίου αγώνα της με τη Νιγηρία.

