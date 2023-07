Κόσμος

ΗΠΑ: Στραγγάλισε τον σύντροφό της και στη δίκη... γελούσε (βίντεο)

Έξαλλοι οι χρήστες των social media των Ηνωμένων Πολιτειών με την αμετανόητη δολοφόνο, εντελώς ανεξήγητη η συμπεριφορά της

εγκλήματος, αλλά και (κυρίως) λόγω της συμπεριφοράς της κατηγορούμενης στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Η δίκη μιας αμερικανίδας κατηγορούμενης για το στραγγαλισμό του ερωτικού της συντρόφου και τη σύληση της σορού του, έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα στις Ηνωμένες Πολιτείτες, όχι μόνο εξαιτίας του ηδεχθούς τρόπου διάπραξης του, αλλά και (κυρίως) λόγω της συμπεριφοράς της κατηγορούμενης στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Αξίζει να επισημανθεί ότι πριν τη διαδικασία η κατηγορούμενη αξιολογήθηκε ψυχιατρικά και βρέθηκε αρκούντως νοήμων για να συμμετάσχει σε αυτήν.

Παρόλα αυτά όταν συζητήθηκε το αν οι ένορκοι θα έπρεπε ή όχι να ακτικρύσουν τη φωτογραφία με τη θέα της αποκομμένης κεφαλής του θύματος, η κατηγορούμενη γέλασε σα να μη συμβαίνει τίποτα. Αντίστοιχα όταν ένας άλλος ερωτικός της σύντροφος κατέθεσε ως μάρτυρας και αναφέρθηκε στις προσωπικές τους στιγμές, η 25χρονη μειδίασε ανέμελα.

Τέλος σε άλλη στιγμή της διαδικασίας χειρονόμησε κατά του δικαστή της έδρας, σχηματίζοντας με τρία δάχτυλά της, το σύμβολο του όπλου, σα να τον έβαζε δηλαδή στο στόχατρο.





Η 25χρονη Taylor Schabusiness σύμφωνα με τo Law and Crime Network συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2022, για τον φόνο του Shad Thyrion στο σπίτι της μητέρας του θύματος στην περιοχή Γκριν Μπέι της πολιτείας Γουσκώνσιν . Η μητέρα του νεαρού άνδρα βρήκε το κεφάλι του και το μόριό του μέσα σε έναν κουβά και ειδοποίησε τους αστυνομικούς.





Η 25χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής συνεύρεσης με τον Thyrion, ξεκίνησε να παριστάνει ότι στραγγαλίζει τον άνδρα σαν ερωτικό παιχνίδι, έλαβε όμως τόση ηδονή που δε στάθηκε εφικτό να σσταματήσει να πιέζει το λαιμό του.