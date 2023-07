Πολιτική

Κυπριακό – Ερντογάν: Δεν φοβόμαστε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά για να βρούμε λύση

Μύδροι από την τουρκική αντιπολίτευση κατά του Ερντογάν, «Η Κύπρος έπαψε να είναι θέμα του ΟΗΕ κι έγινε θέμα διαπραγμάτευσης με την ΕΕ», υποστηρίζει ο Γκιουλτεκίν Ουισάλ.

«Δεν φοβόμαστε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά προκειμένου να βρεθεί λύση στο Κυπριακό», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι Η Τουρκία έδειξε την αποφασιστικότητα της από το σχέδιο Ανάν μέχρι τώρα και αν χρειαστεί θα την ξαναδείξει.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου, είπε μεταξύ άλλων, «‘Εμείς δεν αποφύγαμε ποτέ την λύση στη βάση των πραγματικοτήτων στο νησί. Δεν θα το αποφύγουμε. Δεν φοβόμαστε να βάλουμε να βάλουμε το χέρι μας στην φωτιά προκειμένου να βρεθεί μια μόνιμη και δίκαιη ειρήνη. Την αποφασιστικότητα μας σχετικά με αυτό το θέμα την δείξαμε σε όλες τις διαδικασίες, από το σχέδιο Ανάν μέχρι τώρα. Και αν χρειαστεί θα την ξαναδείξουμε».

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Η Κύπρος έπαψε να είναι θέμα του ΟΗΕ και έγινε θέμα διαπραγμάτευσης της ΕΕ, ανέφερε ο πρόεδρος του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος Γκιουλτεκίν Ουισάλ επικρίνοντας τη δήλωση Ερντογάν ότι δεν θα διστάσει να βάλει το χέρι στη φωτιά για τη λύση του Κυπριακού.

Σε δήλωσή του μέσω του λογαριασμού του στο twitter, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος αναφέρει «αφού ο Ερντογάν είπε “Δεν θα διστάσουμε να βάλουμε τα χέρια μας στη φωτιά για μια διαρκή ειρήνη” για την “τδβκ” μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, υπενθύμισε το σχέδιο Ανάν, σχετικά με το οποίο είχε “μπορούμε να δώσουμε ακόμη και γη” και είχε προσπαθήσει σκληρά να βγει το “ναι”».

«Έγινε κατανοητό: έχει στηθεί τραπέζι διαπραγματεύσεων στην ΕΕ για το θέμα της Σουηδίας, και η Κύπρος έπαψε και πάλι να είναι θέμα του ΟΗΕ και έγινε θέμα διαπραγμάτευσης με την ΕΕ!», σχολιάζει ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος επικρίνοντας τον Ταγίπ Ερντογάν.

