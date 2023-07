Τοπικά Νέα

Φωτιά στην Λαμία: Στα σπίτια οι φλόγες - Εκκένωση οικισμών (βίντεο)

Σε εξέλιξη το πύρινο μέτωπο στην Λαμία. Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον Αφανό Λαμίας και καίει κοντά σε σπίτια, ενώ έχει ήδη τυλιχθεί στις φλόγες μία αποθήκη.

Σύμφωνα με το tvstar.gr η κατάσταση στον Αφανό είναι ιδιαίτερα δύσκολη με πολύ ισχυρούς ανέμους και θερμοκρασία στους 45 βαθμούς κελσίου. Οι φλόγες έχουν ήδη κάψει μια αποθήκη και δύο σπίτια.

Επίσης παρά την ενίσχυση των εναέριων και επίγειων δυνάμεων οι φλόγες με την βοήθεια των ισχυρών ανέμων μετακινούνται ανατολικά προς τον περιφερειακό δρόμο Λαμίας – Δομοκού , απειλώντας τις συνοικίες της νέας Μαγνησίας και της Μεγάλης Βρύσης όπου δίνεται εντολή εκκένωσης.

Μήνυμα για εκκένωση προς Στυλίδα έλαβαν οι πολίτες σε Νέα Μαγνησία, Μεγάλη Βρύση και Αγία Παρασκευή.

Τρυματίες από τις φλόγες

Μάχη στην κυριολεξία με τις φλόγες έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές στο Κάστρο και στον Αφανό Λαμίας, ανάμεσα σε καιγόμενα δέντρα και σπίτια, με αποτέλεσμα, τέσσερα άτομα να τραυματιστούν ελαφριά και να ανατρέξουν σε βοήθεια στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Ειδικότερα ένας πυροσβέστης και δύο πολίτες ανέτρεξαν σε βοήθεια λόγω ήπιων αναπνευστικών προβλημάτων, ενώ ένας ακόμη πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά του να προσεγγίσει επικίνδυνη εστία σε δύσβατο σημείο.

Ο Διοικητής του ΓΝ Λαμίας Ανδρέας Κολοκυθάς επικοινώνησε με το σύνολο του Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και ζήτησε να βρίσκονται σε επιφυλακή σε περίπτωση που χρειαστεί να συνδράμουν στα Επείγοντα και στις Κλινικές.

Ακόμη, εκκενώνεται το βόρειο τμήμα της πόλης της Λαμίας λόγω πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να εκκενώσουν το βόρειο τμήμα της πόλης και να κινηθούν προς το κέντρο και νότια της Λαμίας. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: « Αν βρίσκεστε στο βόρειο τμήμα της πόλης της Λαμίας εκκενώστε τώρα προς το κέντρο και νότια της Λαμίας. Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Πηγή εικόνας: lamiareport.gr





