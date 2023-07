Πολιτική

Μητσοτάκης:Το κράτος στην πρώτη γραμμή, όχι χωρίς αδυναμίες αλλά με καλύτερη οργάνωση

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής.

«Η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείτε υπό το πένθος, την απώλεια των δύο πιλότων μας στον πόλεμο με τις πυρκαγιές. Υποκλινόμαστε στην αυτοθυσία και στον ηρωισμό του σμηναγού Μουλά και του ανθυποσμηναγού Στεφανίδη που έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν ζωές. Υπηρετώντας το καθήκον, την πατρίδα και την αγάπη τους για τους ουρανούς. Από εκεί όπου μας καλούν τώρα να συνεχίσουμε την προσπάθεια αλλά και να σιωπήσουμε για να τους τιμήσουμε. Με ενότητα, ωριμότητα, υπευθυνότητα, χωρίς εύκολες απαντήσεις από όλους και για όλα, χωρίς παραπληροφόρηση και θεωρίες συνομωσίας και πολύ περισσότερο χωρίς ο πόνος να γίνει κομματικό σύνθημα» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της ομιλίας του στη βουλή στη συζήτηση για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας-συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις».

«Το κράτος είναι στην πρώτη γραμμή, όχι χωρίς αδυναμίες αλλά με καλύτερη οργάνωση και περισσότερα μέσα στην διάθεσή του. Παρούσα και στην πρώτη γραμμή θα είναι και η πολιτεία για όλες τις επόμενες δύσκολες ημέρες» σημείωσε.

«Γι' αυτό και ζητώ από όλους απόλυτη επιφυλακή. Η κλιματική κρίση ήρθε για να μείνει και στην άμυνα απέναντι της πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το κράτος. Συμπαραστάτες ωστόσο πρέπει να συνεχίσουν να είναι τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση, οι εθελοντές και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά με την ατομική τους συμπεριφορά» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Το νομοσχέδιο που θα ψηφισθεί σηματοδοτεί την συνέπεια λόγων και έργων και ενσωματώνει περίπου τις μισές από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις

Ο πρωθυπουργός είπε ότι το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί σήμερα αποτελεί την υλοποίηση μιας ακόμη δέσμευσης της κυβέρνησης. «Σηματοδοτεί την συνέπεια λόγων και έργων, ενσωματώνοντας στο πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείο οικονομικών περίπου τις μισές από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Αποδεικνύεται έτσι ότι μένουμε πιστοί στα συνθήματά μας. Το λέμε και το κάνουμε και προχωράμε σταθερά και τολμηρά μπροστά διαψεύδοντας όλους εκείνους που προεκλογικά αμφισβητούσαν την εγκυρότητα του προγράμματός μας. Ο προϋπολογισμός των νέων μέτρων που θα ψηφίσουμε σήμερα φθάνει στο 1,1 δισ. ετησίως στα 4,4 δισ. σε βάθος τετραετίας, πλησιάζει στο 50% του συνολικού μας πλάνου ύψους 9.1 δισ. Και αυτό κλείνει οριστικά κάθε συζήτηση γύρω από το ποιος διαθέτει κοστολογημένο σχέδιο δράσης» ανέφερε.

Έρχονται αυξήσεις σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, μετά από 14 χρόνια καθηλωμένους μισθούς

«Οι νέες διατάξεις, που υπηρετούν την αλλαγή παραδείγματος, αποτελούν μέρος του οδικού μας χάρτη, με τρεις σαφείς κατευθύνσεις, ενίσχυση του εισοδήματος, αντιμετώπιση του κύματος της διεθνούς ακρίβειας και ιδιαίτερη στήριξη στους πιο ευάλωτους, στην οικογένεια και την νέα γενιά. Αλλά και τρεις σαφείς προϋποθέσεις αδιαπραγμάτευτες και για την κυβέρνηση και για το οικονομικό επιτελείο. Η συνέχιση της ισχυρής ανάπτυξης, η δημοσιονομική ισορροπία την οποία αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται ποτέ να θέσει σε αμφισβήτηση, αλλά και η σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας στην κατεύθυνση που έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία 4 χρόνια» είπε ο πρωθυπουργός.

«Οι μισθοί των 650.000 δημοσίων υπαλλήλων παραμένουν χαμηλοί, αλλά κυρίως παραμένουν καθηλωμένοι για 14 ολόκληρα χρόνια. Αυτό αλλάζει με τις αυξήσεις που έρχονται σε όλους. Είτε ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια, με το βάρος να δίνεται στις μικρότερες αποδοχές, σε όσους έχουν οικογένεια αλλά και σε όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης» πρόσθεσε.

