Κικίλιας για φωτιές: δεν ξεκινούν μόνες τους, είναι από ανθρώπινο χέρι είτε από αμέλεια είτε από εμπρησμό

Ποια στοιχεία ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

«Μέσα σε 10 ημέρες στην Ελλάδα, ξέσπασαν 594 πυρκαγιές, κάτω από ακρότατες συνθήκες καύσωνα και παράλληλα ισχυρών ανέμων», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και προσέθεσε ότι «ζούμε πολύ επικίνδυνες ημέρες του καλοκαιριού στη χώρα μας όπως και σε 9 ακόμη χώρες της Μεσογείου που δοκιμάζονται εξίσου σκληρά». Παράλληλα τόνισε ότι «όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, παρά την πίεση και την ασύλληπτη ανθρώπινη κούραση συνεχίζουν να επιχειρούν» και προσέθεσε ότι «δίνουν ασταμάτητα μάχες στα δεκάδες μέτωπα δασικών πυρκαγιών».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «οι φωτιές που κατακαίνε κάθε χρόνο τα δάση και τα σπίτια, δεν ξεκινούν μόνες τους».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του κ. Κικίλια:

«Σήμερα είναι μια ημέρα πένθους.

Θα ήθελα να εκφράσω μέσα από την ψυχή μου, τα θερμά συλλυπητήρια όλων μας στις οικογένειες των δυο ηρωικών πιλότων, του κυβερνήτη, Σμηναγού Χρήστου Μουλά και του συγκυβερνήτη, Ανθυποσμηναγού Περικλή Στεφανίδη Περικλή Στεφανίδη, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Η Πολιτεία θα σταθεί αρωγός στο πλευρό των οικογενειών τους.

Κυρίες και Κύριοι,

Ζούμε πολύ επικίνδυνες ημέρες του καλοκαιριού στη χώρα μας όπως και σε 9 ακόμη χώρες της Μεσογείου που δοκιμάζονται εξίσου σκληρά.

Κάτω από ακρότατες συνθήκες καύσωνα και παράλληλα ισχυρών ανέμων, μέσα σε 10 ημέρες στην Ελλάδα, ξέσπασαν 594 πυρκαγιές.

Μόνο σήμερα είχαμε 61 νέες εστίες με τις πιο επικίνδυνες ως προς την πιθανή εξέλιξη τους, αυτές που ξεκίνησαν νωρίς το απόγευμα στο Βελεστίνο Μαγνησίας και στο Κάστρο Φθιώτιδας. Και για τις 2 περιοχές εστάλη μήνυμα για εκκένωση οικισμών 112 .

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών και οι σφοδροί άνεμοι στις περιοχές αυτές έχουν δημιουργήσει μέτωπα πολλών χιλιομέτρων.

Από αυτές τις 594 πυρκαγιές του δεκαήμερου, οι 571 κατασβέστηκαν πριν πάρουν διαστάσεις. 5 πυρκαγιές έλαβαν μεγάλη έκταση στα Δερβενοχώρια, την Κέρκυρα, τη Ρόδο, το Λουτράκι, τον Κουβαρά καθώς και στο Αίγιο, την Κάρυστο, τη Λακωνία, τη Βοιωτία.

Ειδικά για τη Ρόδο που μας απασχολεί ιδιαίτερα:

Η φωτιά ξέσπασε στις 7 το απόγευμα στις 17 Ιουλίου στην ορεινή περιοχή του Έμπωνα δηλαδή στο κέντρο του νησιού σε πυκνό απάτητο πευκοδάσος με απότομες κλίσεις. 'Αρα, οι επίγειες δυνάμεις που έσπευσαν δεν είχαν περιθώριο αποτελεσματικής παρέμβασης, ενώ τα εναέρια μέσα που επίσης σηκώθηκαν αμέσως (3 τράκτορες και ένα Μi8) δεν είχαν παρά ελάχιστο χρόνο για ρίψεις μέχρι να νυχτώσει.

Συνεπώς, τις πρώτες κρίσιμες ώρες για την οριοθέτηση και την κατάσβεση, οι ακραίες καιρικές συνθήκες, καύσωνα και ισχυρών ανέμων, σε συνδυασμό με το δύσβατο της περιοχής δημιούργησαν ένα πύρινο μέτωπο πολλών χιλιομέτρων. Οπότε από εκεί και πέρα, πρώτη προτεραιότητα ήταν η προστασία των ανθρώπων στους οικισμούς και τα ξενοδοχεία. Πράγματι χρειάστηκε να στηθεί μια πρωτοφανής σε έκταση επιχείρηση ασφαλούς εκκένωσης και μεταφοράς άνω των 20.000 ανθρώπων. Με μια συντονισμένη επιχείρηση μεγάλης κλίμακας με τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, του Λιμενικού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΕΚΑΒ, εθελοντών και απλών κατοίκων, οι άνθρωποι έμειναν ασφαλείς.

Θέλω σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι την ίδια στιγμή, παράλληλα ήταν σε εξέλιξη 4 mega πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία. Πυρκαγιές μεγάλης έντασης και επικινδυνότητας. Υποχρεωτικά δηλαδή έγινε μεγάλη διασπορά δυνάμεων σε διαφορετικά μέτωπα.

Στη Ρόδο επιχειρούσαν και επιχειρούν συνολικά 25 εναέρια μέσα, 55 οχήματα και 266 πυροσβέστες.

Η μεγάλη χρονική διάρκεια αυτής της πυρκαγιάς οφείλεται και στις συνεχείς αναζωπυρώσεις οι οποίες δυστυχώς συνεχίζονται μέχρι και τώρα, αλλά και στους πυροστρόβιλους. Ένα φαινόμενο που δημιουργείται από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους ταυτόχρονα και μεταφέρει τις φλόγες σε διαφορετικές κατευθύνσεις δημιουργώντας συνεχείς νέες εστίες σε απόσταση χιλιομέτρων η μια από την άλλη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα χθες το μεσημέρι, και ενώ είχαμε δημιουργήσει αντιπυρική ζώνη πλάτους 200 μέτρων σε κοίτη χειμάρρου, η φωτιά εκτινάχθηκε, περνώντας την αντιπυρική ζώνη και ξέσπασε νέα φωτιά πίσω από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συναισθανόμενοι τη θλίψη και την αγωνία των ανθρώπων στις πληγείσες περιοχές, ήδη από χτες συνεργεία της κρατικής αρωγής της Πολιτικής Προστασίας έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών προκειμένου να προχωρήσει ταχύτατα η διαδικασία των αποζημιώσεων.

Κυρίες και κύριοι

Ζούμε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι.

Όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, παρά την πίεση και την ασύλληπτη ανθρώπινη κούραση συνεχίζουν να επιχειρούν.

Δίνουν ασταμάτητα μάχες στα δεκάδες μέτωπα δασικών πυρκαγιών.

Σε αυτές τις μάχες επιχειρούν μαζί τους με αυτοθυσία και αυταπάρνηση Δασικές Υπηρεσίες, Ένοπλες Δυνάμεις, Αστυνομία, πληρώματα του ΕΚΑΒ, Λιμενικό, εθελοντές και απλοί κάτοικοι.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους.

Με δεδομένη την κλιματική κρίση, θα έχουμε ξανά ακρότατες καιρικές συνθήκες που θα δοκιμάσουν ξανά τις δυνάμεις μας. Επομένως τίποτε δεν έχει τελειώσει, η μάχη θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι και για μια ακόμη φορά απευθύνω έκκληση σε όλους:

Οι φωτιές που κατακαίνε κάθε χρόνο τα δάση και τα σπίτια, δεν ξεκινούν μόνες τους. Είναι το ανθρώπινο χέρι που είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση προκαλεί εμπρησμό. Χρειάζεται τεράστια προσοχή και μεγάλη εγρήγορση από όλους, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού ή επιπολαιότητας».

