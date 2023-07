Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ερναγκόμεθ: Έτοιμοι να πυροδοτήσουν… μεταγραφική βόμβα οι “πράσινοι”

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, το «τριφύλλι» βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον MVP του τελικού του πρόσφατου EuroBasket.

Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, MVP του τελικού του πρόσφατου EuroBasket είναι ο Παναθηναϊκός, θέλοντας να κλείσει τη θέση που υπήρχε στο «4» δίπλα στον Ντίνο Μήτογλου με έναν παίκτη πρώτης γραμμής, ο οποίος είναι περιζήτητος σε όλες τις μεγάλες ομάδες της Euroleague.

Ο 27χρονος φόργουορντ, που «σημάδεψε» τον περασμένο Σεπτέμβριο τον τελικό του EuroBasket με 27 πόντους (7/9 τρίποντα), οδηγώντας την Ισπανία στο χρυσό μετάλλιο απέναντι στη Γαλλία, δεν βρήκε τις προτάσεις που ήθελε στο NBA, με τον Παναθηναϊκό να του καταθέτει μία πολύ υψηλή πρόταση και να πλησιάζει πολύ κοντά στην τελική συμφωνία για να τον εντάξει στο δυναμικό του.

Ο ύψους 2,08μ, πάουερ φόργουορντ αγωνίστηκε τα τελευταία 7 χρόνια στο NBA με τις φανέλες των Νάγκετς, Τίμπεργουλφς, Σέλτικς, Σπερς, Τζαζ και Ράπτορς, μετρώντας 339 αγώνες κανονικής περιόδου με μέσους όρους 5 πόντους και 3,3 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Στην Ισπανία ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε το... ξεπέταγμά του στην Εστουδιάντες (2014-2016), παίρνοντας στη συνέχεια το εισιτήριο για τον μαγικό κόσμο του NBA, ενώ ήταν μέλος της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας το 2019, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στο EuroBasket 2017 (αργυρό μετάλλιο).

