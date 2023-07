Πολιτική

Φάμελλος: Η κυβέρνηση πλουτίζει τους λίγους

Μίλησε στη Βουλή κατά τη συζήτηση του οικονομικού νομοσχεδίου, και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για απόδραση από τις ευθύνες του.

Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη ότι έκανε πολύ σύντομη αναφορά στις πυρκαγιές και ότι μετά την τοποθέτηση του δεν παρέμεινε για να υπάρξει περαιτέρω συζήτηση. «Με τη φυγή του σήμερα προσπαθεί να κρυφτεί και από την πραγματικότητα;», σχολίασε. «Ο πρωθυπουργός το έβαλε στα πόδια», είπε κατά τη δευτερολογία του στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,, κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη ότι έκανε πολύ σύντομη αναφορά στις πυρκαγιές και ότι μετά την τοποθέτηση του δεν παρέμεινε για να υπάρξει περαιτέρω συζήτηση. «Με τη φυγή του σήμερα προσπαθεί να κρυφτεί και από την πραγματικότητα;», σχολίασε.

Ο κ. Φάμελλος κατήγγειλε τη στάση του προέδρου της Βουλής κάνοντας λόγο για «προκλητική επιλογή» να μην του δώσει τον λόγο αμέσως μετά την τοποθέτηση του πρωθυπουργού. «Δεν θα μας αποθαρρύνετε, οι πολίτες επέλεξαν εμείς να είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση και θα παίρνουμε τον λόγο μέσα στη Βουλή με βάση τον κοινοβουλευτικό κανόνα, όπως πρέπει». Πρόσθεσε ότι «στον κοινοβουλευτικό κανόνα προβλέπεται ότι οι αρχηγοί των ΚΟ μιλούν με βάση την εκλογή των κομμάτων και δεν μπορεί κανένας πρόεδρος της Βουλής αυτό να το υποτιμήσει και δεν υπάρχουν δικαιολογίες δευτερολογίας και πρωτολογίας». «Δεν θα επιτρέπουμε να δίνετε το δικαίωμα στον κ. Μητσοτάκη να το βάζει στα πόδια, να τον κρύβετε, να τον προστατεύετε, γιατί αυτό κάνατε προηγουμένως», πρόσθεσε.





Ο κ. Φάμελλος είπε ότι δεν αρκεί η «μικρή τοποθέτηση» που έκανε ο πρωθυπουργός «ενώ μαθαίνουμε ότι εκκενώνεται το βόρειο τμήμα της Λαμίας, ότι υπάρχει το ίδιο πρόβλημα στο Βελεστίνο, ότι κατά πάσα πιθανότητα -το απεύχομαι- υπάρχει νέο θύμα στην περιοχή της Μαγνησίας». «Δεν έπρεπε να απαντήσει ο πρωθυπουργός για όλα αυτά; Ο κ. Τασούλας επέλεξε να τον προστατέψει, είναι τόσο μεγάλη η ανασφάλεια σας και η υποτίμηση της ψήφου των πολιτών;», σχολίασε.

Σημείωσε ότι σήμερα ξεφεύγουν ξανά τα πράγματα με τις πυρκαγιές και κατέθεσε την ανησυχία του, «υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα συντονισμού, επάρκειας και αποτελεσματικότητας, και σοβαρά θέματα αλληλεγγύης των εκτοπισμένων από τη φωτιά». «Με τη φυγή του σήμερα προσπαθεί να κρυφτεί από την πραγματικότητα;», είπε, ανακοινώνοντας ότι αύριο αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ θα επισκεφτεί το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας.

«Δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι συγκρουόμαστε σήμερα με μια πραγματικότητα που λέει ότι τα μεγάλα λόγια του κ. Μητσοτάκη πριν ένα μήνα δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα», είπε, σχολιάζοντας ότι η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει τρεις εναλλακτικές: «Πρώτον, δεν γνώριζε το πρόβλημα. Δεύτερον, παρότι δεν έκανε ό,τι έπρεπε παρότι το γνώριζε. Τρίτον, δεν ήθελε να το λύσει αλλά να μείνει μόνο στην επικοινωνία». «Είναι τραγικό να διαλέξει κανείς μεταξύ αυτών των τριών εναλλακτικών», είπε. Επισήμανε ότι το πρωί πρότεινε να γίνει συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την ανθεκτικότητα και την αντιμετώπιση, διαχείριση, πρόληψη των μεγάλων φυσικών καταστροφών «αλλά ο πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα, τσιμουδιά, το έβαλε στα πόδια, αυτό μας ανησυχεί».

Περνώντας σε θέματα του νομοσχεδίου ο κ. Φάμελλος σχολίασε αναφορικά με την αποστροφή του πρωθυπουργού ότι συμπεριλαμβάνονται περίπου οι μισές προεκλογικές εξαγγελίες της ΝΔ ότι «αν οι πολίτες κατανοήσουν ότι το μισό πρόγραμμα της 4ετίας είναι 40 ευρώ σε κάθε δημόσιο υπάλληλο και ένα επίδομα σίτιση που αντιστοιχεί περίπου στα ίδια χρήματα κάθε μήνα, θα τους πιάσει απελπισία». «Έτσι θα τη βγάλουμε, με επιδόματα;», συνέχισε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν είπε κάτι για αναπτυξιακό σχέδιο. «Το μόνο που εισπράξαμε σήμερα είναι μια τροπολογία νυχτερινή που περιλαμβάνει το δικαίωμα προτίμησης στο fund που είναι στο αεροδρόμιο σε σύγκρουση και σε σύγκριση με τα μεγάλα κέρδη που έχει ο φορέας και την έμμεση ανακοίνωση του κ. Χατζηδάκη για τις διαπραγματεύσεις με τον ESM», είπε. «Τι άνοιξε η κυβέρνηση; Με ποια εξουσιοδότηση; Τι θα συζητήσει ακριβώς η κυβέρνηση; Τι παιχνίδια παίζετε πίσω από την πλάτη της χώρας;», ρώτησε επ' αυτού. Ο κ. Φάμελλος είπε ότι «δεν σας εμπιστευόμαστε» και πως «γι' αυτό κι ο εισηγητής μας έβαλε εξαρχής το θέμα της τροπολογίας και είπαμε ότι με βάση την αναποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής και την κοινοβουλευτική διαδικασία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση για ψήφο επί της αρχής στο νομοσχέδιο, ξεκάθαροι ήμασταν».

Αναφορικά με το youth pass ανέφερε ότι οι νέοι δεν έχουν ανάγκη από 150 ευρώ «αλλά μια πατρίδα που θα τους εξασφαλίζει δουλειές και πρόσβαση στη δημόσια παιδεία που τους τη στερείτε. Αυτά δεν τα εξασφαλίζει η κυβέρνηση και θέλει να τους δώσει χαρτζιλίκι». Πρόσθεσε ότι το market pass είναι ένα επίδομα που δίνεται λόγω της ακρίβειας, ένα επίδομα με το οποίο «αναγνωρίζει τις ευθύνες της», μια «επιδότηση που από τα φορολογικά έσοδα χρηματοδοτεί την ακρίβεια». «Μας είπε ότι 3,2 εκατ. οικογένειες είναι δυνητικά ωφελούμενες από το επίδομα, αυτό σημαίνει ότι το 85% των οικογενειών της χώρας είναι ευάλωτο από την πολιτική της, σημαίνει ότι γι' αυτούς δεν υπάρχει μέλλον και προκοπή και είστε χαρούμενοι;», τόνισε.