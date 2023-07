Κοινωνία

Δολοφονία στην Θεσσαλονίκη: Μαφιόζικη εκτέλεση στον Εύοσμο (εικόνες)

Σοκ στην Θεσσαλονίκη από το δολοφονικό χτύπημα στην διάρκεια της νύχτας.

Aιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 00:50 το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τηλεφωνήματα για πυροβολισμούς στον Εύοσμο. Άγνωστοι έστησαν ενέδρα θανάτου σε 37χρονο αλλοδαπό στην οδό Βιζυηνού, έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε.

Το θύμα της επίθεσης δέχτηκε αρκετές σφαίρες στο στήθος.

Μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, βρήκαν τον άνδρα αιμόφυρτο στο πεζοδρόμιο. Παρελήφθη από κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την έρευνα για την πρωτοφανή δολοφονική επίθεση για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης ανέλαβε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικές πηγές του thestival.gr αποδίδουν το περιστατικό σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κυκλωμάτων μπράβων που “πουλάνε προστασία” σε νυχτερινά μαγαζιά της πόλης.

