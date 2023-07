Οικονομία

Πανελλαδικές - Βάσεις: Η Ζέττα Μακρή στον ΑΝΤ1 για την φοιτητική στέγη και τις Εστίες

Τι είπε η Υφυπουργός Παιδειάς για τις βάσεις των ΑΕΙ, την κατασκευή Φοιτητικών Εστιών και το φοιτητικό επίδομα.

Καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» ήταν το πρωί της Πέμπτης η Υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή.

Ερωτηθείσα για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η κ. Μακρή είπε πως η διαδικασία θα ολοκληρωθεί νωρίς το πρωί, ενώ απέφυγε να αναφερθεί σε πληροφορίες σχετικά με την άνοδο και την πτώση στα μόρια που απαιτεί κάθε Σχολή.

Η κ. Μακρή σημειωσε ακόμη ότι πολλοί απόφοιτοι στρέφονται προς τα δημόσια ΙΕΚ, καθώς υπάρχει αναβάθμιση τους και παρέχεται δυνατότητα σπουδών σε τομείς με γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση.

Στην συζήτηση με τους Νίκο Ρογκάκο και Γιώργο γρηγοριάδη τέθηκε το ζήτημα της φοιτητικής στέγης και τα υψηλά ενοίκια που ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, με την Υφυπουργό Παιδείας να απαντά ότι για ενίσχυση των φοιτητών και των οικογενειών τους έχει θεσπιστεί το φοιτητικό επίδομα και μια σειρά μέτρων στήριξης.

Σημείωσε ακόμη, παρότι όπως η ίδια επεσήμανε δεν λύνει το πρόβλημα και πολύ περισσότερο δεν δίνει άμεσα λύση στο ζήτημα της φοιτητικής στέγης, υπάρχει χρηματοδότηση και είναι σε εξέλιξη η κατασκευή Φοιτητικών Εστιών σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα.