Πολιτική

Κασιδιάρης - Σπαρτιάτες: “Φωτιές” από την στήριξη Φλώρου για τον Δήμο Αθηναίων

Την υποψηφιότητα του για τον Δήμο Αθηναίων ανακοίνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Βυλευτής των Σπαρτιατών έσπευσε στην Βουλή να τον στηρίξει, όμως ο Βασίλης Στίγκας διαχώρισε την θέση του.

Την άμεση αντίδραση του προέδρου των "Σπαρτιατών", Βασίλη Τσίγκα προκάλεσαν οι αναφορές στήριξης του βουλευτή του Κωνσταντίνου Φλώρου από το βήμα της Ολομέλειας, υπέρ της υποψηφιότητας στο δήμο της Αθήνας, του Ηλία Κασιδιάρη.

Ο κ. Στίγκας ζήτησε και πήρε το λόγο προαναγγέλλοντας ότι θα πάρει μέτρα κατά του κ. Φλώρου καθώς δεν ήταν σε γνώση του αυτά που είπε.

«Θα ήθελα να τονίσω σε ότι ανέφερε ο βουλευτής μου για το Δήμο της Αθήνας και τον κ. Κασιδιάρη ότι δεν είχα καθόλου γνώση. Επομένως οφείλω και εφόσον ενεργεί κάποιος αυτοβούλως να πάρω κάποια μέτρα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στίγκας.

Νωρίτερα ο κ. Φλώρος, με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου με τη ΠΝΠ για το ΕΚΑΒ, είχε δηλώσει τη πλήρη στήριξη του στην υποψηφιότητα του κ. Κασιδιάρη για το Δήμο της Αθήνας, υποστηρίζοντας ότι «είναι η μόνη ελπίδα η εκλογή του».

Είπε ακόμα ότι στέλνει «μήνυμα στη κυβέρνηση να μην φέρει τροπολογία εναντίον του Κασιδιάρη για να τον αποκλείσει από τις Αυτοδιοικητικές εκλογές», τονίζοντας ότι πρέπει να σεβαστεί τη δημοκρατία και το Σύνταγμα που επιβάλει την ελεύθερη βούληση της έκφρασης των πολιτών στις εκλογές.

Κασιδιάρης: θα είμαι υπο0ψωήφιος Δήμαρχος Αθηναίων

Νωρίτερα σήμερα, η συνήγορος υπερασπίσεως του Ηλία Κασιδιάρη, διένειμε ανακοίνωση του Ηλία Κασιδιάρη, στην οποία αναφέρονταν τα εξής:

« Ο Ηλίας Κασιδιάρης θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου και θα διεκδικήσει την δημαρχία με τον συνδυασμό ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ. Στόχος του να περάσει στο δεύτερο γύρο και στη συνέχεια να αναλάβει την διοίκηση του δήμου. Η Αθήνα μπορεί και πρέπει να διατηρήσει την Ελληνική της ταυτότητα και τον ιστορικό της χαρακτήρα, να μην υποκύψει στην επέλαση της παγκοσμιοποίησης και στον ορατό κίνδυνο αντικατάστασης του ελληνικού πληθυσμού της.

Η εγκληματικότητα και τα άβατα του ιστορικού κέντρου θα καταπολεμηθούν ριζικά, οι αλόγιστες σπατάλες για άκρως αποτυχημένα έργα που αμαυρώνουν την εικόνα της πόλεως θα σταματήσουν. Δημοτικά τέλη και υπηρεσίες, πολιτική προστασία, κοινωφελή έργα, φιλοζωικές και οικολογικές δράσεις, ενεργειακή αυτάρκεια των νοικοκυριών, θα διαμορφωθούν εξαρχής στα πρότυπα των σύγχρονων ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Η Χριστιανική πίστη και παράδοση των Αθηνών θα διαφυλαχτούν ακέραιες. Προτεραιότητά μας η ευημερία, η ασφάλεια και η οικονομική ανάπτυξη του Αθηναίου πολίτη. Ενωμένοι μπορούμε να ξανακάνουμε την Αθήνα πρωτεύουσα των Ελλήνων».