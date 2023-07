Πολιτική

Προεδρικό Μέγαρο - Μητσοτάκης: η κλιματική αλλαγή ήρθε νωρίτερα και εντονότερα

Τι ειπώθηκε στην συάντηση που είχαν ο Πρωθυπυοργός με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Οι μέρες κυρία Πρόεδρε είναι δύσκολες και πολύ στενάχωρες καθώς θρηνούμε τέσσερις συμπολίτες μας, τους δύο χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι έπεσαν την ώρα του καθήκοντος στον πόλεμο κατά της πυρκαγιάς και δυο συμπολίτες μας οι οποίοι δυστυχώς δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν από την πύρινη λαίλαπα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το βλέπουμε και σε όλη τη Μεσόγειο ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας επηρεάζει όλους πιο έντονα ίσως και από ό,τι οι επιστήμονες μας είχαν προειδοποιήσει», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας σήμερα τη συνομιλία του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή τους, στο Προεδρικό Μέγαρο.

