Ολλανδία: Το Fremantle Highway καίγεται για δεύτερη ημέρα (εικόνες)

Εξακολουθεί να φλέγεται το πλοίο, στο οποίος βρήκε τον θάνατο ένας απο τους ναυτικούς, μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Οι ολλανδοί πυροσβέστες συνεχίζουν να μάχονται κατά της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε φορτηγό πλοίο που μεταφέρει αυτοκίνητα ανοικτά των ακτών της Ολλανδίας, έχοντας προκαλέσει τον θάνατο ενός και των τραυματισμό πολλών ανθρώπων.

Το υπό παναμαϊκή σημαία Fremantle Highway παραμένει προσδεδεμένο σε ρυμουλκό για να παραμείνει στην θέση του σε απόσταση τριάντα χιλιομέτρων βορείως του νησιού Άμελαντ, σύμφωνα με την ολλανδική ακτοφυλακή.

«Η φωτιά συνεχίζεται, δεν υπάρχουν εξελίξεις», σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της ακτοφυλακής.

«Η θερμοκρασία στο πλοίο είναι πολύ υψηλή και η κατάσβεση της πυρκαγιάς είναι δύσκολη», δήλωσε εκπρόσωπος της ακτοφυλακής στο ραδιοφωνικό δίκτυο BNR. «Αν πέσει πολύ νερό στο πλοίο, αυτό θα επηρεάσει την ευστάθειά του», εξήγησε προσθέτοντας ότι ο κίνδυνος περιβαλλοντικής καταστροφής παραμένει, σε περίπτωση που το πλοίο ανατραπεί και βυθιστεί.

Χθες, εκπρόσωπος της ακτοφυλακής είχε δηλώσει ότι η πυρκαγιά μπορεί να διαρκέσει πολλές ημέρες.

Το αίτιο της πυρκαγιάς παραμένει αδιευκρίνιστο. Σύμφωνα με τον ιαπωνικό ναυτιλιακό όμιλο Shoei Kisen Kaisha στον οποίο ανήκει το πλοίο, η φωτιά είναι πιθανόν να ξεκίνησε από ένα από τα 25 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που μετέφερε.

Το νησί Άμελαντ είναι ένα από τα οκτώ ολλανδικά νησιά που βρίσκονται ανάμεσα στην Θάλασσα του Βάντεν και την Βόρεια Θάλασσα.

Η Θάλασσα του Βάντεν που εκτείνεται από την Ολλανδία μέχρι την Δανία έχει περιληφθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco καθώς διαθέτει εκτεταμένους υδροβιότοπους και τεράστια βιοποικιλότητα με 10.000 υδρόβια και χερσαία είδη.

Ο απερχόμενος υπουργός Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων της Ολλανδίας Μαρκ Χάμπερς προειδοποίησε με επιστολή του προς το Κοινοβούλιο ότι αν διαρρεύσει καύσιμο από το Fremantle Highway, τα ρεύματα αυτής της περιόδου μπορεί να απομακρύνουν την ρύπανση από τα νησιά προς την Βόρεια Θάλασσα.

