Τέμπη - Καταγγελία: επιτήδειος ήθελε να αποσπάσει χρήματα από τις οικογένειες θυμάτων

Πώς προσπάθησε να εξαπατήσει οικογένειες θυμάτων ο νεαρός άνδρας. Το "κόλπο" για να αποσπάσει χρηματικά ποσά.

Με νωπές ακόμη τις μνήμες από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κάποιοι επιτήδειοι φαίνεται πως πατούν πάνω στον πόνο των συγγενών των θυμάτων, στην προσπάθειά τους να τους εξαπατήσουν και να τους αποσπάσουν χρήματα.

Η πρόσφατη καταγγελία οικογένειας θύματος σε αστυνομικό τμήμα της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης αποδεικνύει ότι εκτός από αδίστακτοι είναι και καλά «διαβασμένοι», ενώ δεν φείδονται φαντασίας.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη καταγγελία, άγνωστος - που περιγράφεται ως 30χρονος, μετρίου αναστήματος - προσέγγισε πριν από λίγο καιρό τους γονείς ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Αφού τους επισκέφθηκε στο διαμέρισμα όπου ζουν, «συστήθηκε» ως επιζών του δυστυχήματος, αναφέροντας υποτιθέμενες λεπτομέρειες από τις στιγμές στο κυλικείο του τρένου, πριν από τη μοιραία σύγκρουση, ενώ στη συνέχεια ζήτησε - ανεπιτυχώς - χρήματα επικαλούμενος λόγους ανάγκης.

Οι γονείς - όπως ήταν φυσικό ταράχθηκαν - αλλά δεν πείστηκαν με τα λεγόμενά του, υποψιασμένοι ότι επρόκειτο περί απάτης και του ζήτησαν να φύγει από την οικία τους. Αμέσως απευθύνθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, όπου προέβησαν στην καταγγελία, ενώ ήρθαν και σε επικοινωνία με άλλες οικογένειες θυμάτων, τους οποίους ενημέρωσαν για την επίσκεψη που είχαν δεχθεί. Τότε πληροφορήθηκαν ότι την ίδια τακτική ακολούθησε ο ίδιος επιτήδειος και σε μία ακόμη περίπτωση στην περιοχή της Μαρτίου, στη Θεσσαλονίκη.

Τα παραπάνω έφερε στη δημοσιότητα - με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - ο δικηγόρος Αντώνης Ξυλουργίδης που εκπροσωπεί την οικογένεια από την Καλαμαριά, θέλοντας - όπως αναφέρει - να ενημερώσει άλλα υποψήφια θύματα ώστε να είναι υποψιασμένα.

