Missing alert για την εξαφάνιση 47χρονου

Γιατί κινδυνεύει η ζωή του και πώς μπορεί να βοηθήσει όποιος γνωρίζει κάτι για την τύχη του.

Αγωνία έχει δημιουργήσει στη Θεσσαλονίκη η εξαφάνιση ενός 47χρονου.

Η σχετική ανακοίνωση του "Το Χαμογέλο του Παιδιού" αναφέρει:

"Στις 19 Ιουλίου 2023, εξαφανίστηκε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης ο Φακχρ Ραμάντν, 47 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Φακχρ Ραμάντν, στις 27 Ιουλίου 2023 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Σημειώνεται, πως ο Φακχρ Ραμάντν κατάγεται από το Μαρόκο και διέμενε στη Γερμανία. Τους τελευταίους έξι μήνες περίπου βρισκόταν στην Ελλάδα. Ο Φακχρ Ραμάντν έχει ύψος 1.75 μ., έχει κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε γκρι μακρύ παντελόνι, μπεζ κοντομάνικη μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια κατά την εξαφάνισή του. Το χρώμα του δέρματός του είναι μελαμψό".

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ

