Έβρος: χαλάζι μετά τον καύσωνα στο Διδυμότειχο (εικόνες)

Ακραία η εναλλαγή του καιρού στο βορειότερο μέρος της χώρας, με το Διδυμότειχο να έχει έντονη χαλαζόπτωση.

Μετά τα απανωτά κύματα καύσωνα σε ολόκληρη την χώρα, το σκηνικό φαίνεται να αλλάζει στο βορειότερο τμήμα, με ξαφνικά μουρίνια και καταιγίδες τόσο στην Ανατολική Μακεδονία όσο και στην Θράκη.

Σύμφωνα με ανάρτηση του διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, στο Διδυμότειχο, ο καιρός έδειξε την ... άγρια πλευρά του το μεσημέρι της Πέμπτης, με έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή.

Didymoteicho hail ( no blues )...now! pic.twitter.com/KQkJ3PAQvd — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 27, 2023

Υπενθυμίζεται ότι οι μέγιστες τιμές θερμοκρασίας σήμερα, Πέμπτη 27 Ιουλίου, προβλέπονται να υποχωρήσουν έως και 14 °C σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές της Τετάρτης (26/07). Η θερμοκρασία θα επανέλθει κοντά στον μέσο κλιματικό όρο, δηλαδή τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020.

Σήμερα, Πέμπτη στην ανατολική Μακεδονία, τις ανατολικές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές καταιγίδες συνοδευόμενες από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια). Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σχεδόν σε όλη τη χώρα (κατά 8 με 10 βαθμούς). Οι μέγιστες θα φτάσουν στα βόρεια τους 32 με 33, στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

