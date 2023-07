Πολιτική

Φωτιές - Φάμελλος: Θέλουμε πιο ανθεκτική και βιώσιμη κοινωνία

Στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δηλώσεις Φάμελλου, που ζήτησε συζήτηση πολιτικών αρχηγών,

Τη σημασία της πρόληψης, της προετοιμασίες, της στελέχωσης και ενός συνολικού σχεδίου που θα μικρύνει το αποτύπωμα των πυρκαγιών και των φυσικών καταστροφών και θα ενισχύει την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητας της κοινωνίας, υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε δηλώσεις του μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε το πρωί στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, κλιμάκιο του κόμματος με επικεφαλής τον ίδιο, αποτελούμενο από τον αναπληρωτή γραμματέα της Κ.Ε. Γιώργο Βασιλειάδη, τον γραμματέα της Κ.Ο. Διονύση Καλαματιανό και τον βουλευτή Επικρατείας του κόμματος Ευάγγελο Αποστολάκη.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι επισκέφθηκαν το Συντονιστικό Κέντρο για ενημέρωση και πρώτα απ' όλα για να εκφράσουν τη συμπαράσταση τους στον αγώνα που δίνουν όλα τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και όλων των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και για να εκφράσουν τα συλλυπητήρια τους για τους δύο ήρωες πιλότους που χάθηκαν, καθώς «και την οδύνη μας και για τα θύματα της πυρκαγιάς που είχαμε χθες και προχθές». Εξέφρασε την ανησυχία του για την εξέλιξη του δύσκολου καλοκαιριού και τη μεγάλη έκταση των πυρκαγιών.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση η συζήτηση πρέπει να γίνει από τη μεριά των πολιτικών προσώπων και των κομμάτων σε μια διαφορετική βάση. «Οι πυροσβέστες και η Πολιτική Προστασία, οι δήμοι και οι εθελοντές θα βοηθήσουν στην πυρόσβεση, εμείς πρέπει να ενισχύσουμε την Πολιτεία για να μικρύνουμε το αποτύπωμα και να έχουμε μια πιο ανθεκτική κοινωνία».

Είπε ότι μίλησαν για το θέμα της δασοπροστασίας και της πρόληψης δασικών πυρκαγιών, «όπου υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ», όπως μίλησαν και για το θέμα της προετοιμασίας της Πολιτείας από το χειμώνα για την αντιπυρική περίοδο, «για να έχουμε στελεχωμένη Πυροσβεστική Υπηρεσία, εξοπλισμό, και εναέρια και επίγεια μέσα και ένα αποτελεσματικό δίκτυο συντονισμού αλληλεγγύης που φάνηκε ότι μας έλειψε και λόγω των μεγάλων αποστάσεων, αλλά και της μεγάλης πίεσης που έχει το κλιματικό φαινόμενο». Υπογράμμισε ότι «άρα πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Εδώ χρειάζεται λιγότερα λόγια και περισσότερη δουλειά». «Εμείς εδώ ήρθαμε για να συμβάλουμε να είναι η Πολιτεία μας καλύτερη, πιο ανθεκτική, πιο βιώσιμη», είπε, προσθέτοντας ότι μίλησαν ακόμα και για προσλήψεις στην ΠΥ, εξοπλισμό και στα εναέρια και τα επίγεια μέσα. Ο κ. Φάμελλος δήλωσε ότι ζήτησαν και έναν απολογισμό για το πρόγραμμα «Αιγίς» «για να έχει εικόνα και η Βουλή σχετικά με το πώς προχωρά μια τόσο μεγάλη επένδυση, αλλά και ενημέρωση και για τα προγράμματα anti-Nero σχετικά με την υλοποιημένη επένδυση σε ό,τι αφορά τη δασοπροστασία και τους καθαρισμούς δασών, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Είναι πλέον δημόσια πολιτική και πρέπει να εφαρμοστεί».





Ο κ. Φάμελλος επανέλαβε ότι έχει προτείνει συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. «Περιμένουμε μια απάντηση από την κυβέρνηση. Θέλουμε μια πιο ανθεκτική, πιο βιώσιμη κοινωνία, να είναι προσαρμοσμένη στην κλιματική αλλαγή και να έχουμε μια βιώσιμη ζωή για όλους και μια δυνατή Ελλάδα». Τόνισε ότι «είμαστε στη διάθεση της κοινωνίας και των σωμάτων που δίνουν τη μάχη στο μέτωπο για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό εκφράσαμε τη συμπαράσταση μας, αλλά καταθέσαμε και προτάσεις, γιατί ανησυχία υπάρχει».

Ερωτηθείς αν υπάρχει χρόνος για να γίνει μια τέτοια συζήτηση στη Βουλή λόγω των περιορισμών, ο κ. Φάμελλος απάντησε πως «όταν όλη η Ελλάδα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και όταν δυστυχώς έχουμε και ήρωες να χάνονται, εμείς πρέπει να υπηρετήσουμε την πατρίδα μας και την κοινωνία που σήμερα ανησυχεί». «Δεν νομίζω», πρόσθεσε, «ότι υπάρχουν θέματα περιορισμού στη διαθεσιμότητα των πολιτικών προσώπων όταν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γι' αυτό το προτείναμε επίσημα χθες στη Βουλή. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα απάντηση από την κυβέρνηση». Ανέφερε ακόμα ότι «εμείς καταθέτουμε πρόταση γιατί έχουμε προτάσεις και για την πρόληψη των πυρκαγιών και για το σχέδιο ανθεκτικότητας της κοινωνίας, αλλά και για τη στελέχωση των υπηρεσιών, γιατί έχουμε σοβαρά ζητήματα στελέχωσης».

