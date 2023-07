Κόσμος

“Εδώ Τουρκία”: Στροφή Ερντογάν ή νέο παιχνίδι στα ελληνοτουρκικά; (βίντεο)

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου αναλύουν τα δεδομένα και τις "προθέσεις" μετά την απρόσμενη δήλωση του Τούρκου Προέδρου για την Κύπρο.

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, συνεχίζεται και μετά τις αποκαλύψεις που αφορούν τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και τις πρόσφατες εκλογές στην Τουρκία, θέτουν στο επίκεντρο τους τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και όσο είπε για το Κυπριακό, κάνοντας πολλούς να αναρωτιούνται έαν υπήρξε μεταβολή στάσης του Τούρκου Προέδρου.

Όπως περιγράφουν οι ίδιοι, για όσα μπορούμε να δούμε στο βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι τους, «Τί μαγειρεύει ο Τούρκος Πρόεδρος στο Κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά;. Τί σημαίνει η δήλωση Ερντογάν "είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά για τη λύση του Κυπριακού"; Κάνει στροφή ή παίζει παιχνίδια; Μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας...».

