Πολιτική

Μαρινάκης για Κασιδιάρη: Αν εκλεγεί Δήμαρχος Αθηναίων, αυτοδικαίως τίθεται σε αργία

Η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, σε ερώτηση σχετικά με την ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Ηλία Κασιδιάρη για τον Δήμο Αθηναίων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο καθόδου του Ηλία Κασιδιάρη στις αυτοδιοικητικές εκλογές θέτοντας υποψηφιότητα για τον Δήμο Αθηναίων, ανέφερε μεταξύ άλλων πως «στην περίπτωση των αυτοδιοικητικών εκλογών υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο λέει ότι τίθεται αυτοδικαίως σε αργία όποιος έχει εκλεγεί είτε δήμαρχος είτε δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για οποιοδήποτε κακούργημα».

«Υπάρχει ο νόμος και στην συγκεκριμένη περίπτωση προφανώς θα εφαρμοστεί» τόνισε, αφού υπογράμμισε ότι υπάρχουν διαφορετικά νομικά πλαίσια στις βουλευτικές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

«Όσο απεχθείς και να είναι οι ιδέες κάποιων, όσο απέναντι και αν είμαστε σε αυτές, όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν αποσκοπούν στο να αποκλείονται αυτοί που έχουν διαπράξει βαρύτατα και σοβαρότατα αδικήματα και προφανώς αυτό ισχύει και στη συγκεκριμένη περίπτωση» ανέφερε ακόμη μεταξύ άλλων.

"Εδώ, κατ’ αρχάς χρειάζεται να ξεχωρίσουμε τα δύο διαφορετικά νομικά πλαίσια, που ισχύουν στις βουλευτικές εκλογές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Για τις βουλευτικές εκλογές, η Κυβέρνηση στην προηγούμενη τετραετία κατέθεσε μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις, τροπολογίες, όπου ο στόχος ήταν να μην μπορεί στην πραγματικότητα ένα κόμμα να ταυτίζεται με μια εγκληματική οργάνωση. Στην πραγματικότητα να μην δίνεται η δυνατότητα μετά από απόφαση της Δικαιοσύνης - και μάλιστα με βάση τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου χρησιμοποιήθηκε το σκεπτικό των νομοθετικών αυτών παρεμβάσεων – να μην μπορεί, λοιπόν, κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί για κάποια κακουργήματα –μεταξύ αυτών και το συγκεκριμένο, της εγκληματικής οργάνωσης – να είναι ο τύποις ή ο εν τοις πράγμασι αρχηγός ενός κόμματος. Αυτό είχε να κάνει με την προστασία, ουσιαστικά, του Κοινοβουλίου με βάση τα όσα ορίζει το Σύνταγμα και με βάση, βέβαια, τις τελικές αποφάσεις που λαμβάνει ο Άρειος Πάγος στην περίπτωση των βουλευτικών εκλογών. Στην περίπτωση των αυτοδιοικητικών εκλογών υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι ο ν. 3852/2010 και συγκεκριμένα το άρθρο 236 α΄, το οποίο λέει ότι τίθεται αυτοδικαίως σε αργία όποιος έχει εκλεγεί είτε δήμαρχος, είτε αντιδήμαρχος, είτε δημοτικός σύμβουλος, είτε στον Β’ βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για οποιοδήποτε κακούργημα. Υπάρχει αυτός ο νόμος, ισχύει δηλαδή και στη συγκεκριμένη περίπτωση, προφανώς, θα εφαρμοστεί. Εμείς αυτό που επαναλαμβάνουμε είναι - και είναι και συνεπές σε σχέση μ’ αυτό το οποίο κάναμε και για τις βουλευτικές εκλογές – ότι όσο και απεχθείς και να είναι οι ιδέες κάποιων, όσο απέναντι και αν είμαστε στην πράξη σ’ αυτές και όσο και να τις αντιμετωπίζουμε πολιτικά, εδώ πέρα όλες αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες έγιναν και αυτή που σας ανέφερα και ισχύει, που ο σκοπός είναι να αποκλείονται αυτοί οι οποίοι έχουν διαπράξει βαρύτατα και σοβαρότατα αδικήματα. Και, προφανώς, αυτό ισχύει και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και όπως λέγαμε και στην περίπτωση των νομοθετικών παρεμβάσεων για τις βουλευτικές εκλογές, τότε αν θυμάστε είχαμε πει ότι δεν αποκλειόταν κάποιος για να κατέβει ο ίδιος μεμονωμένα υποψήφιος, αλλά θέλαμε να θωρακίσουμε το θεσμικό πλαίσιο και νομίζω ότι επετεύχθη αυτό, με βάση και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου, ούτως ώστε να μην μπορεί, όπως είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου, ένα κόμμα να ταυτίζεται ουσιαστικά με μια εγκληματική οργάνωση. Να μην μπορούν, δηλαδή, μαχαιροβγάλτες, εν προκειμένω, να μπαίνουν στη Βουλή. " ανέφερε αναλυτικά ο Παύλος Μαρινάκης κατά την τοποθέτησή του.

