“Ψυχοκόρες”: Οι τέσσερις πρωταγωνίστριες και το καστ της σειράς του ΑΝΤ1+ (εικόνες)

Οι πρωταγωνίστριες της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1+ που έρχεται να "ταράξει" τα νερά.

Οι «Ψυχοκόρες», η νέα δραματική σειρά εποχής που είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, έρχεται τον Σεπτέμβριο αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+. Με πρωταγωνίστριες τέσσερις αδελφές, η σειρά θίγει τον απαγορευμένο θεσμό των ψυχοκορών, που μέτρησε γυναίκες- θύματα για δυο ολόκληρες γενιές. Έναν θεσμό που λειτουργούσε για χρόνια ως άτυπη μορφή υιοθεσίας, υποδουλώνοντας νεαρά κορίτσια που λαχταρούσαν να αποδράσουν από την ανελέητη φτώχια της επαρχίας για να βρεθούν, τελικά, σε μια χρυσή φυλακή, όπου τους υπόσχονταν ασφάλεια με αντάλλαγμα την τυφλή υποταγή.

Μαρίκα, Βασιλική, Φρόσω και Δεσποινιώ Πολύζου. Κόρες του Ασημάκη, που θυσιάζεται για εκείνες και εξορίζεται για να τις προστατεύσει από την οργή της χωροφυλακής, και της Αθανασίας που, πριν πεθάνει, τις ορκίζει να μη χωρίσουν ποτέ.

Η φτώχεια, όμως, αναγκάζει τα τέσσερα κορίτσια να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, κυνηγώντας το όνειρο μιας καλύτερης ζωής. Μέσα στα αρχοντικά της αριστοκρατίας και της αστικής ζωής, οι αδελφές Πολύζου θα έρθουν αντιμέτωπες με τον έρωτα, τον κίνδυνο, τις κόντρες, τις ίντριγκες και τα μυστικά που θα τις απομακρύνουν όλο και πιο πολύ από την τελευταία επιθυμία της μητέρας τους, να μείνουν για πάντα ενωμένες.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ;

ΜΑΡΙΚΑ ΠΟΛΥΖΟΥ (Μαριάννα Κιμούλη)

Η Μαρίκα είναι η μεγαλύτερη από τις τέσσερις αδερφές. Όποιος είναι το πρώτο παιδί της οικογένειας, την καταλαβαίνει. Λειτουργεί ως «δεύτερη μάνα», είναι μυαλωμένη, τίμια και υπεύθυνη σε βαθμό… κακουργήματος. Πρώτα οι άλλοι και μετά αυτή.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΥΖΟΥ (Μαργαρίτα Αλεξιάδη)

Η Βασιλική είναι παθιασμένη, ιδεολόγος και ελεύθερο πνεύμα. Η μόνη που ξέρει γράμματα, γι’ αυτό θεωρεί δώρο Θεού να βρίσκεται σε ένα σπίτι που της παρέχει ανώτερη μόρφωση.

ΦΡΟΣΩ ΠΟΛΥΖΟΥ (Άννα Λουιζίδη)

Κακοφτιαγμένη στην όψη, χρυσοχέρα στο κέντημα και παιδί στην καρδιά. Γι’ αυτό και δεν υποψιάζεται ότι η καλοσύνη με την οποία την υποδέχονται ως ψυχοκόρη είναι γιατί την προσέλαβαν για να τους κάνει γιο… Τώρα πρέπει να επιβιώσει.

ΔΕΣΠΟΙΝΙΩ ΠΟΛΥΖΟΥ (Μένια Βουλιώτη)

Η Δεσποινιώ, λένε πως μοιάζει με νεράιδα. Είναι γλυκιά και ευκολόπιστη, μεγαλωμένη με την ιδέα ότι ο κόσμος είναι καλός. Προσγειώνεται ανώμαλα στις ορέξεις του αφεντικού της από τις οποίες θα προσπαθήσει να γλιτώσει.

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Μανώλης Μαυροματάκης, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο: Πέννυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη, Γιάννης Εξηντάρης

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής

Feelgood Productions

