Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Μαύρος καπνός “πνίγει” την περιοχή - Μήνυμα από το 112 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σύμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

-

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο το μεσημέρι της Πέμπτης.

Πιο συγκεκριμένα η πυρκαγιά εκτυλίσσεται σε επαγγελματικό χώρο κοντά στην οδό Αγίου Γεωργίου στον Ασπρόπυργο με τον μαύρο καπνό να "πνίγει" την περιοχή.

Λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της οδού Μεγαρίδος έως τη λεωφόρο ΝΑΤΟ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εστία σημειώθηκε λίγο πριν το εργοστάσιο Λακιώτη, σε έκταση με ξηρά χόρτα. Κάτοικοι αναφέρουν ότι ακούγονται εκρήξεις.

Σύμφωνα με το thriassio.gr το σημείο βρίσκονται αποθήκες με καύσιμα και για τον λόγο αυτό έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής με 13 οχήματα και 54 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων, ενώ κινητοποιήθηκε και ειδικό κλομακοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο επί της οδού Αγ. Γεωργίου, στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Επιχειρούν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2023

Μήνυμα από το 112 εστάλη στις 17:10 στους κατοίκους του Ασπρόπυργου λόγω των πυκνών καπνών από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση στην περιοχή.

«Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας 27-07-2023 17:10. Εξελίσσεται πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Εκλύονται καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα», αναφέρει το μήνυμα του 112.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Εξελίσσεται πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή του #Ασπροπύργου Εκλύονται καπνοί.



??Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους



??Κλείστε πόρτες & παράθυρα



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/SQv3cCpjDZ — 112 Greece (@112Greece) July 27, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Ρόδο - Ελάφια: Γέννησε τον Νικήτα και μετά κάηκε ζωντανή (εικόνα)

Κατάρρευση γέφυρας - Πάτρα: Κίνδυνος για την “δίδυμη” στον Περιμετρικό (εικόνες)

Φωτιά στον Βόλο: νέα μηνύματα για εκκενώσεις