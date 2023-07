Κοινωνία

Πτώση Canadair - Στεφανίδης: “ράγισαν καρδιές” στο “τελευταίο αντίο” του Ανθυποσμηναγού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαρύ το πένθος στην εξόδιο ακολουθία του αδικοχαμένου πιλότου. Παρών στην κηδεία του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

-

Θλίψη στην κηδεία του 27χρονου συγκυβερνήτη του μοιραίου Canadair, Περικλή Στεφανίδη. Ο άτυχος άνδρας, έχασε τη ζωή του μετά από πτώση του πυροσβεστικού αεροσκάφους κατά την διάρκεια κατάσβεσης στην Κάρυστο, μαζί με τον 34χρονο κυβερνήτη Χρήστο Μουλά.

Παρόντες στην κηδεία του ήρωα πιλότου ήταν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Το φέρετρο του Περικλή Στεφανίδη είναι καλυμμένο με την ελληνική σημαία. Η νεκρώσιμος ακολουθία ξεκίνησε στις 17:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Αγιονέρι Κιλκίς, εκεί όπου συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στον 27χρονο Περικλή Στεφανίδη. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του και τα μέλη της οικογένειάς του, που έφτασαν στην εκκλησία κρατώντας στα χέρια δυο φωτογραφίες του γιου τους όπου απεικονίζεται εν ώρα πτήσης και με την επίσημη ενδυμασία του Σώματος.

Στην κηδεία παρίστανται, εκτός από τους κ.κ. Μητσοτάκη και Δένδια, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο διοικητής της 112 Πτέρυγας Μάχης και όλοι οι συνάδελφοι του Περικλή Στεφανίδη από την 355 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών της 112.

Εξω από την εκκλησία βρέθηκε και το άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας προκειμένου να αποδώσει τιμές στον Ανθυποσμηναγό.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Ρόδο - Ελάφια: Γέννησε τον Νικήτα και μετά κάηκε ζωντανή (εικόνα)

Κατάρρευση γέφυρας - Πάτρα: Κίνδυνος για την “δίδυμη” στον Περιμετρικό (εικόνες)

Πτώση Canadair: Η Βουλή υιοθετεί το αγέννητο παιδί του Χρήστου Μουλά