Κύκλωμα έκανε τηλεφωνικές απάτες με θύματα ανυποψίαστους σε διάφορες πόλεις

Σύλληψη μέλους κυκλώματος που εξαπατούσε ανυποψίαστους ηλικιωμένους σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Μία γυναίκα συνελήφθη στην Καβάλα για εμπλοκή σε κύκλωμα που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόσχημα τροχαία ατυχήματα που δήθεν υπέστησαν συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων. Η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα φέρεται να τέλεσε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες τέσσερις απάτες και πέντε σε απόπειρα, δρώντας σε περιοχές της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης και του Βόλου.

Η συλληφθείσα, που είναι αλλοδαπή, έπεσε στα χέρια των αστυνομικών όταν πήγε να παραλάβει χρήματα και χρυσές λίρες από σημείο που της είχαν υποδείξει οι συνεργοί της.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ασφάλειας Καβάλας, από τις τελεσμένες απάτες το κύκλωμα αποκόμισε 51.000 ευρώ (σε μετρητά), τιμαλφή και 134 χρυσές λίρες. Τόσο τα τιμαλφή όσο και οι χρυσές λίρες εντοπίστηκαν στο όχημα που χρησιμοποιούσε η κατηγορούμενη και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

