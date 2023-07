Κόσμος

Αίγυπτος -Τουρκία: Γιατί αναβλήθηκε η επίσκεψη του Σίσι

Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι σύμφωνα με δημοσίευμα της αναβολής της επίσκεψης του Αιγύπτιου προέδρου στην Τουρκία.

Αιγυπτιακή διπλωματική πηγή δήλωσε ότι ο λόγος για την αναβολή της επίσκεψης ήταν η συμμετοχή του Σίσι στη Σύνοδο Κορυφής Ρωσίας-Αφρικής, όπως ανέφερε το "Alain News" με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μιλώντας στο "Arabi21" που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι ο λόγος δεν ήταν καθόλου πειστικός. Είπε ότι η επίσκεψη του Σίσι στη Ρωσία στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Ρωσίας-Αφρικής είχε προγραμματιστεί από καιρό και δεν ήταν μια ξαφνική επίσκεψη. Δήλωσε επίσης ότι ο Σίσι έπρεπε στην πραγματικότητα να επισκεφθεί την Άγκυρα κατά την επιστροφή του από τη Ρωσία.

Η πηγή εξήγησε επίσης ότι υπήρχαν τρεις βασικοί λόγοι για την ακύρωση της επίσκεψης, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο πρώτος ήταν η μονοπωλιακή στάση της Αιγύπτου στο Παλαιστινιακό ζήτημα όπου θέλει να παίξει ρόλο η Τουρκία.

Σύμφωνα με την πηγή, ο δεύτερος λόγος για την ακύρωση της επίσκεψης ήταν οι προσπάθειες της Τουρκίας να συνάψει συμφωνία με το Ισραήλ για το κοίτασμα φυσικού αερίου Λεβιάθαν και ο άμεσος αντίκτυπός αυτού στα σχέδια της Αιγύπτου σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί σύμφωνα με τους ισχυρισμούς το Ισραήλ δεν επιτρέπει στην Αίγυπτο να εξάγει περισσότερο φυσικό αέριο λόγω της αδυναμίας της να καταβάλει τις πληρωμές.

Η πηγή ανέφερε ότι η Τουρκία δεν ανταποκρίθηκε και στο αίτημα των μέσων ενημέρωσης που υποστηρίζουν τον Σίσι να ληφθούν μέτρα κατά των ηγετών της Ikhwan (Μουσουλμανική Αδελφότητα) στην Τουρκία και αυτός ήταν ένας ακόμη λόγος για την ακύρωση της επίσκεψης.

