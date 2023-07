Πολιτική

Σπαρτιάτες: “Εμφύλιος” για την υποψηφιότητα Κασιδιάρη και “άδειασμα” στον Στίγκα

Επιστολή των βουλευτών του Βασίλη Στίγκα κατά του προσώπου του, λόγω της δήλωσής του για τον Ηλία Κασιδιάρη

Σε δήλωσή τους, εννέα βουλευτές, από τους 12 του κόμματος των «Σπαρτιατών», καταδικάζουν τις «αντιδεοντολογικές και απαράδεκτες», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, δηλώσεις του προέδρου του κόμματος, Βασίλη Στίγκα, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά του συναδέλφου τους Κωνσταντίνου Φλώρου.

Νωρίτερα το πρωί στην Ολομέλεια, ο κ. Στίγκας αντέδρασε στις αναφορές στήριξης του βουλευτή, Κωνσταντίνου Φλώρου, από το βήμα της Ολομέλειας, υπέρ της υποψηφιότητας στο δήμο της Αθήνας, του Ηλία Κασιδιάρη τονίζοντας μάλιστα ότι είναι η μόνη ελπίδα.

«Θα ήθελα να τονίσω σε ό,τι ανέφερε ο βουλευτής μου για το Δήμο της Αθήνας και τον κ. Κασιδιάρη και να σας ενημερώσω ότι δεν είχα καθόλου γνώση. Επομένως οφείλω και εφόσον ενεργεί κάποιος αυτοβούλως να πάρω κάποια μέτρα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στίγκας.

Πρόκειται για τους βουλευτές: Ιωάννη Δημητροκάλη, γραμματέα της Κ.Ο των Σπαρτιατών, Ιωάννη Κόντη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, Γεώργιο Μανούσο, Διονύση Βαλτογιάννη, Αθανάσιο Χαλκιά, Πέτρο Δημητριάδη, Χαράλαμπο Κατσιμπαρδά, Αλέξανδρο Ζερβέα και Κωνσταντίνο Φλώρο.

Στη δήλωσή τους αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι ως Έλληνες βουλευτές διαθέτουν «πλήρη ελευθερία γνώμης έκφρασης και επιλογής γι' αυτό άλλωστε εκλέγονται στο όνομα του ελληνικού λαού» και καταδικάζουν τις δηλώσεις του προέδρου του κόμματος Βασίλη Στίγκα.

«"Η ομιλία του κ. Φλώρου σίγουρα ενόχλησε την κυβέρνηση, εκφράζει όμως απόλυτα τους 250.000 Έλληνες πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους.

Ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας του κόμματος, θα επιλυθούν με απόλυτα διαφανείς δημοκρατικές συνεδριακές διαδικασίες και με τη συμμετοχή της βάσης των εκατοντάδων χιλιάδων ψηφοφόρων μας", αναφέρει η δήλωση των εννέα εκ των 12 βουλευτών του κόμματος των Σπαρτιατών», καταλήγουν.

Η δήλωση των εννέα βουλευτών του κόμματος Σπαρτιάτες έχει ως εξής:

Οι βουλευτές της ΚΟ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ καταδικάζουμε τις αντιδεοντολογικές και απαράδεκτες δηλώσεις του προέδρου του κόμματος στην Ολομέλεια της Βουλής εις βάρος του συναδέλφου μας, κ. Κωνσταντίνου Φλώρου.

Ως Έλληνες βουλευτές, διαθέτουμε πλήρη ελευθερία γνώμης, έκφρασης και επιλογής, γι αυτό άλλωστε εκλεγόμαστε στο όνομα του ελληνικού λαού.

Η ομιλία του κ. Φλώρου σίγουρα ενόχλησε την κυβέρνηση, εκφράζει όμως απόλυτα τους 250.000 Έλληνες πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους.

Ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας του κόμματος, θα επιλυθούν με απόλυτα διαφανείς δημοκρατικές συνεδριακές διαδικασίες και με την συμμετοχή της βάσης των εκατοντάδων χιλιάδων ψηφοφόρων μας", αναφέρει η δήλωση των εννέα εκ των 12 βουλευτών του κόμματος των Σπαρτιατών.

