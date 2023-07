Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση σέρφερ

Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του σέρφερ, που εξαφανίστηκε στα ανοιχτά της Θεσσαλονίκης.

(εικόνα αρχείου)

Καλά στην υγεία του εντοπίστηκε γύρω στις 19.30, 52χρονος σέρφερ ο οποίος αγνοείτο από ώρες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Αγγελοχωρίου Θεσσαλονίκης.

Η εξαφάνιση προκάλεσε ιδιαίτερη αγωνία, καθώς ο σέρφερ νωρίτερα βγήκε στην ανοιχτή θάλασσα για ψυχαγωγική κυματοδρομία, δεν επέτρεψε όμως την αναμενόμενη ώρα και κατόπιν τα ίχνη του χάθηκαν για αρκετή ώρα.

Στην περιοχή έπνεαν αρκετά δυνατοί άνεμοι ισχύος 6 περίπου μποφόρ, οι οποίοι γεννούσαν επιπλέον κινδύνους για την ασφάλειά του, αλλά και δυσκόλευαν τις Αρχές, οι οποίες κλήθηκαν να αναλάβουν την αναζήτησή του.

Συγκεκριμένα για τον εντοπισμό του σέρφερ επιχείρησαν 1 περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, 2 ιδιωτικά σκάφη και 1 ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού.

Εντέλει εντοπίστηκε σώος και αβλαβής από ιδιωτικό σκάφος, περισυλλέχθηκε και μεταφέρθηκε ασφαλής στο Αγγελοχώρι.

