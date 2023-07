Αθλητικά

Conference League: Ο Άρης ισόπαλος με την Αραράτ

Κατάφερε να αντιδράσει, αλλά όχι και να επικρατήσει ο Άρης στην Αρμενία.

Ο Άρης βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο νωρίς στο παιχνίδι, όμως αντέδρασε άμεσα κι έφυγε ισόπαλος 1-1 από το Γερεβάν απέναντι στην Αραράτ, στον πρώτο αγώνα των δύο συλλόγων για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Η δεύτερη αναμέτρηση για τις δύο ομάδες, στην οποία θα κριθεί η πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, θα διεξαχθεί την επόμενη Πέμπτη (3/8), στις 21:15, στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι Αρμένιοι προηγήθηκαν στο 11΄ με τον Έζα και οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν στο 20΄ με τον Πάλμα.

Με καλύτερα πατήματα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η -εμφανώς πιο έτοιμη αγωνιστικά- Αραράτ, αξιοποίησε το δυναμικό ξεκίνημά της στο 11ο λεπτό, με το γκολ που πέτυχε ο Έζα.

Το τέρμα των Αρμένιων «αφύπνισε» τον Αρη, ο οποίος στο 14ο λεπτό απείλησε με τον Γκρέι (το σουτ εξουδετέρωσε ο Ερμάκοφ) και στο 20’ ισοφάρισε με τον Πάλμα (1-1). Στο 28΄ ο Ματαρίτα έπιασε «βολίδα», ο τερματοφύλακας της Αραράτ, όμως, εμπόδισε την παραβίαση της εστίας του.

Στο 38’ οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο δεύτερο γκολ με τον Σερομπιάν, το σουτ του οποίου έφυγε λίγο άουτ και έχασαν μεγάλη διπλή ευκαιρία στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, αρχικά με τον Γένε, με τον Κουέστα να διώχνει σωτήρια για τους «κιτρινόμαυρους», ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Καστανέιρα σημάδεψε το δοκάρι.

Στο 54’ ο Γένε, μόνος απέναντι στον Κουέστα, «τσίμπησε» την μπάλα, ο Οντουμπάζιο έδιωξε, ενώ ελάχιστα μετά την είσοδό του στο ματς, ο Μορόν με σουτ έστειλε την μπάλα λίγο έξω από το δοκάρι των Αρμένιων.

Στο 83’, ο ίδιος παίκτης με μακρινό σουτ στην κίνηση, έστειλε την μπάλα ξανά ελάχιστα άουτ.

Διαιτητής: Μπουλάτ Σαρίεφ (Καζακστάν)

Κίτρινες: Μπουένο, Αβανεσιάν, Γκριγκοριάν - Ζουλ, Μορόν, Πάλμα, Κουέστα

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΑΡΑΤ (Βαρντάν Μινασιάν): Ερμάκοφ, Γκριγκοριάν, Αλεμάο, Μπουένο, Σέιντ, Καστανέιρα (65’ Αμπαρτσουμιάν), Τέρα (55’ Μουραντιάν), Ομπιέρο, Γιένε, Σερομπιάν (74’ Γκμπομαντού), Έζα (73’ Αβανεσιάν).

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Κουέστα, Εμπακατά, Φαμπιάνο, Οντουμπάζιο, Ματαρίτα, Ζουλ (67’ Τζούρασεκ), Νταρίντα, Ρουπ (67’ Πάβισιτς), Μενέντες (46’ Κάρλσον), Πάλμα (85’ Φεράρι), Γκρέι (59’ Μορόν).

