Οικονομία

Ηράκλειο: Χιλιάδες “μαϊμού” ρούχα σε κατάστημα της πόλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχαν "πλημμυρίσει" το μαγαζί τους με προϊόντα απομιμητικά και τα διέθεταν ως αυθεντικά. Τα ευρήματα των Αρχών.

-

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθησαν δύο άτομα στο Ηράκλειο για διάθεση και πώληση πλήθους απομιμητικών προϊόντων, μετά από στοχευόμενες αστυνομικές επιχειρήσεις για την καταπολέμηση του παρεμπορίου. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν χιλιάδες είδη απομιμητικών προϊόντων ένδυσης, αξεσουάρ κ.α.

Πρόκειται για έναν ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό, των υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης βάσει του οποίου πραγματοποιούν αστυνομικούς ελέγχους με στόχο κυρίως την καταπολέμηση του παραεμπορίου και τη διακίνηση απομιμητικών προϊόντων. Έτσι, από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις, στις 26 και 27/07/2023 σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε./Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αττικής/Υποδιεύθυνση Β'/ Τμήμα Η'. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν δύο άτομα, Έλληνες, ένας άνδρας και μία γυναίκα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων, πλαστογραφία και απάτη.

Τα κλιμάκια και οι αστυνομικοί, πραγματοποίησαν ελέγχους σε καταστήματα και αποθηκευτικούς χώρους σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, τα οποία κατείχαν και χρησιμοποιούσαν οι ημεδαποί. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3.962 προϊόντα απομίμησης τα οποία αφορούν σε είδη ρουχισμού, καπέλα και συναφή είδη, τα οποία έφεραν πλαστά σήματα που ομοιάζουν με σήματα επωνύμων εταιριών. Από το κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε./Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αττικής/Υποδιεύθυνση Β'/ Τμήμα Η', επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα κατ' εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας, συνολικού ύψους 12.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος της οικονομικής ζημιάς σε βάρος των δικαιούχων των εμπορικών σημάτων ξεπερνάει τα 100.000 ευρώ.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πτώση Canadair - Στεφανίδης: Το Λύκειο που παίρνει το όνομά του

Φωτιά στον Βόλο: Εκρήξεις σε αποθήκες πυρομαχικών στη Νέα Αγχίαλο (βίντεο)

Πέθανε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος