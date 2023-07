Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας - Copernicus: Ο Ιούλιος ο θερμότερος μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί

Το ρεκόρ που φαίνεται να σπάει ο Ιούλιος, οι φωτιές και οι προγνώσεις για το μέλλον.

Έπειτα από τρεις εβδομάδες «καυτών» θερμοκρασιών στην ξηρά και τη θάλασσα, σε τρεις ηπείρους, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) των Ηνωμένων Εθνών και το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus θεωρούν ότι έχουν αρκετά δεδομένα για να ανακοινώσουν ότι ο φετινός Ιούλιος θα είναι «με μεγάλη βεβαιότητα ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ», ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Ιουλίου του 2019.

Το φαινόμενο αυτό πιθανότατα είναι «άνευ προηγουμένου» εδώ και χιλιάδες χρόνια και δεν αποτελεί παρά μόνο μια «πρόγευση» του μελλοντικού κλίματος του πλανήτη, εκτιμούν οι δύο οργανισμοί.

Από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα και τον Καναδά –που τώρα πλήττεται από καταστροφικές πλημμύρες– μέχρι την ακραία ζέστη στη νότια Ευρώπη, τη βόρεια Αφρική, τις νότιες ΗΠΑ και ένα τμήμα της Κίνας, απ’ όπου αμέσως μετά πέρασε ο τυφώνας Ντοκσούρι, αφού άφησε πίσω του τουλάχιστον έξι νεκρούς στις Φιλιππίνες: οι ενδείξεις της κλιματικής αλλαγής που οφείλεται στον άνθρωπο εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα.

Μολονότι άλλες περιοχές βιώνουν ένα ήπιο ή ακόμη και δροσερό καλοκαίρι, στη βόρεια Ευρώπη, οι επιστήμονες είναι κατηγορηματικοί: «Είναι εξαιρετικά πιθανό ότι αυτός ο Ιούλιος θα είναι ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ», προβλέπουν ο WMO και το παρατηρητήριο Copernicus.

Οι τρεις πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου είναι ήδη οι θερμότερες που έχουν καταγραφεί στα χρονικά. Με βάση τα στοιχεία του Copernicus, που διαθέτει πλήρη δεδομένα από το 1940, δεν χρειάζεται καν να περιμένουν οι επιστήμονες να τελειώσει ο μήνας για να επιβεβαιώσουν το «ρεκόρ».

Εκτός από την ακρίβεια των σύγχρονων μετρήσεων, τα δεδομένα που παρέχει η παλαιοκλιματολογία (από το μέγεθος των δακτυλίων των δέντρων ή τους πυρήνες πάγου) αφήνουν να εννοηθεί ότι οι σημερινές θερμοκρασίες «δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία μας, εδώ και χιλιάδες χρόνια», δήλωσε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, ο διευθυντής της Κλιματικής Υπηρεσίας του Copernicus (C3S) σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Μπορεί μάλιστα να μην έχουν προηγούμενο «σε μια περίοδο πολύ μεγαλύτερη, ίσως ακόμη και 100.000 ετών», πρόσθεσε.

«Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που βίωσαν εκατομμύρια άνθρωποι τον Ιούλιο δεν είναι παρά η σκληρή πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής και μια πρόγευση του τι μας επιφυλάσσει το μέλλον» προειδοποίησε ο Πέτερι Τάαλας, ο γενικός γραμματέας του WMO. «Η κλιματική δράση δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα», συνέχισε.

«Το θέμα δεν είναι να προσαρμοστούμε αλλά να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για τη σοβαρότερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο πολιτισμός μας», υποστήριξε ο Ντέιβιντ Κινγκ, ο Βρετανός πρώην Επίτροπος για το Κλίμα και νυν πρόεδρος της οργάνωσης Climate Crisis Avdisory Group.

