Αιγαίο: Η Τουρκία βγάζει το ΚΑΜΑ, το νέο αμφίβιο μη επανδρωμένο υποβρύχιο

Ικανό για σοβαρές "ασύμμετρες φθορές", το νέο υπερσύγχρονο απόκτημα του τουρκικού στόλου.

Ένα καινούριο αμφίβιο όχημα το οποίο σύμφωνα με ρεπορτάζ της τουρκικής κρατικής τηλεόρασης TRT Haber υπάρχουν ισχυρισμοί ότι μπορεί να αλλάξει ακόμη και τις ισορροπίες στο Αιγαίο, αποκτήθηκε από την τουρκική αμυντική βιομηχανία.

«Μια από τις σημαντικότερες ευαισθησίες της Τουρκίας είναι αναμφίβολα η Γαλάζια Πατρίδα. Ωστόσο, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα στο Αιγαίο, επειδή η περιοχή αυτή αποτελείται από πολλά νησιά και βραχονησίδες. Αν και η κατάσταση αυτή υπερτερεί γεωπολιτικά στα χαρτιά της Ελλάδας, η Άγκυρα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξισορροπήσει αυτό το πλεονέκτημα της Ελλάδας με πρότζεκτ στην εγχώρια/εθνική αμυντική βιομηχανία της. Το Kama είναι μία από αυτές τις απαντήσεις, διότι η εν λόγω πλατφόρμα έχει ευέλικτη δομή που μπορεί να προσαρμοστεί πλήρως στις διάφορες αποστολές που θα της ανατεθούν. Η Τουρκία, η οποία έχει αποδείξει την πείρα που έχει αποκτήσει σε μη επανδρωμένα συστήματα αεροσκαφών, μεταφέρει αυτή τη δυνατότητα και σε θαλάσσια και χερσαία οχήματα. Το Kama, το νέο μέλος της οικογένειας μη επανδρωμένων σκαφών ULAQ, όχι μόνο θα παίξει κρίσιμο ρόλο στη Γαλάζια Πατρίδα, αλλά θα κάνει τη χώρα μας μία από τις καλύτερες στον κόσμο σε αυτόν τον τομέα», αναφέρει το ρεπορτάζ, το οποίο στη συνέχεια παρουσιάζει το νέο μη επανδρωμένο αμφίβιο επίτευγμα. «Το Kama μπορεί να φέρει εις πέρας αποστολές αναγνώρισης/παρακολούθησης και περιπολίας. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μόνο που το διαφοροποιεί. Υπάρχει και μια άλλη κρίσιμη λεπτομέρεια. Το Kama μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ασύμμετρο στοιχείο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στον εχθρό. Είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που διακρίνει το Kama από τα άλλα αμυντικά μέσα», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Έχοντας αποδείξει την επάρκειά της στα μη επανδρωμένα συστήματα σε εναέρια οχήματα, η Τουρκία μεταφέρει τώρα αυτή την ικανότητα και σε ναυτικά και χερσαία οχήματα. Ορισμένες από τις πλατφόρμες που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην έκθεση αμυντικής βιομηχανίας IDEF '23 στην Κωνσταντινούπολη, δείχνουν ξεκάθαρα πόσο επιτυχημένη έχει γίνει η Τουρκία σε διάφορους τομείς τα τελευταία χρόνια. Το Kama, αποτελεί το τελευταίο μέλος της οικογένειας UCSVs ULAQ, που αναπτύχθηκε από κοινού από τα ναυπηγεία ARES και την Meteksan Defence. Αν και το Kama μοιάζει εξωτερικά με ένα απλό μη επανδρωμένο ναυτικό όχημα, στην πραγματικότητα ο τεχνικός του εξοπλισμός, οι επιδόσεις του και τα σοβαρά πλεονεκτήματα που παρέχει στον χειριστή του, το καθιστούν ένα από τα καλύτερα στον κόσμο στον τομέα του. Ο Oguzhan Pehlivanl, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ναυπηγείου ARES, με τον οποίο συναντηθήκαμε στην IDEF, δηλώνει ότι τα προϊόντα τους βελτιώνονται συνεχώς στα τέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν από την παραγωγή του πρώτου τους προϊόντος μέχρι σήμερα. Ο Pehlivanl? δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα ναυτικά οχήματα που παράγουν, φέρουν την ονομασία της οικογένειας ULAQ, και εξηγεί ότι το Κama σε αντίθεση με τα άλλα μέλη της οικογένειας, μπορεί να εκπληρώσει αποστολές αναγνώρισης/παρακολούθησης και περιπολίας. Παρόλο που δεν χρησιμοποιείται το όνομα «Kamikaze UCSV», ο ορισμός «αναλώσιμο μη επανδρωμένο ναυτικό όχημα» δείχνει ξεκάθαρα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που διακρίνει το Kama από τα άλλα.

“Το πιο πρωτοποριακό μέλος του είδους του στον κόσμο”

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή Pehlivanl?, το Kama θα είναι σε θέση να επιδείξει τις δυνατότητές του είτε μέσω τηλεχειριστηρίου είτε αυτόνομα. Ο Pehlivanl ανοίγει μια παρένθεση εδώ και υπογραμμίζει ότι το Kama θα εκτελεί αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα καθήκοντα με το εθνικό του λογισμικό. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο το εθνικό του λογισμικό όσο και τις δυνατότητές του, το Kama είναι το πιο πρωτοποριακό στο είδος του στον κόσμο. Ένα όχημα που μπορεί να αλλάξει όλη την ισορροπία στο Αιγαίο.

«Μέσω του Starlink μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οπουδήποτε στον κόσμο»

Το Kama διαθέτει ένα πολύ προηγμένο σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας. Όταν βλέπουμε την κεραία που παρέχει δορυφορική σύνδεση στο Starlink, αναρωτιόμαστε γι’ αυτήν. Και σε αυτό το σημείο γεννιέται το ερώτημα «Τι θα συμβεί αν διακοπεί η δορυφορική σύνδεση;». Ο Oguzhan Pehlivanl? δίνει την ακόλουθη απάντηση στο ερώτημα αυτό: «Μιλάμε για μια έκταση στην οποία μπορείς να επεκταθείς όσο μακριά μπορείς να φτάσεις. Το Starlink σύντομα θα καλύψει ολόκληρο τον κόσμο. Θέλαμε να προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα στους πελάτες μας. Ως εκ τούτου, όλες οι χώρες με Starlink έχουν γίνει ‘υποψήφιοι πελάτες’ για εμάς και το ζήτημα ‘αν κάτι πάει στραβά και χαθεί η σύνδεση’ είναι κρίσιμο. Το Kama έχει γίνει μια πλατφόρμα που μπορεί να λάβει τις δικές της αποφάσεις αυτόνομα και μπορεί να 3 εκπληρώσει με επιτυχία την αποστολή του να καταστρέψει τον στόχο του ή να αυτοκαταστραφεί ακόμη και αν χαθεί η επικοινωνία».

«Μπορεί να εκτελέσει αποστολές σε όλα τα πλωτά οχήματα επιφανείας»

Αναρωτιόμαστε αν το Kama μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες πλατφόρμες, ειδικά στο TCG Anadolu, για το οποίο έχουμε ακούσει πολλά πρόσφατα; Φυσικά, ένα άλλο θέμα για το οποίο θα θέλαμε να μάθουμε είναι το θέμα του «Σμήνους». Ο Oguzhan Pehlivanl?, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ναυπηγείου ARES, ολοκληρώνει τις δηλώσεις του με τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα: «Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα πλωτά συστήματα επιφανείας που διαθέτουμε. Επίσης έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί από χερσαία συστήματα. Το Kama είναι μια πλατφόρμα που διαθέτει ένα από πιο προηγμένα συστήματα που μπορεί να φτάσει η τεχνολογία και συνεπώς η δυνατότητα να προκαλέσει ζημιά στον εχθρό ή να λειτουργήσει αποτρεπτικά είναι μεγάλη. Πιστεύουμε ότι τέτοιες πλατφόρμες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε πολλαπλές εκδοχές και για το λόγο αυτό, γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητο να παραχθεί ένας μεγάλος αριθμός. Στόχος μας είναι να παρασκευαστεί το πρώτο πρωτότυπο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και να διεξαχθούν οι απαραίτητες δοκιμές. Έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε πάνω από 100 σκάφη ετησίως. Είμαστε βέβαιοι ότι το Kama θα διαδραματίσει έναν πολύτιμο ρόλο στη χρήση των προϊόντων της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας όχι μόνο στη ‘Γαλάζια Πατρίδα’ αλλά και σε όλο τον κόσμο».

