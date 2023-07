Αθλητικά

Conference League: “Λευκή ισοπαλία” για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Δεν κατάφερε να φτάσει το επιθυμητό σκορ ο ΠΑΟΚ στον αγώνα του με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στην Τούμπα.

Υπεροχή και μαχητικό πνεύμα αποτέλεσαν τα βασικά χαρακτηριστικά του ΠΑΟΚ απόψε στην Τούμπα, στην πρώτη αναμέτρηση για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League με αντίπαλο την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, αλλά δεν ήταν αρκετά για να κερδίσει το ματς.

Ο «Δικέφαλος» δημιούργησε ευκαιρίες, έχασε πέναλτι στο 12ο λεπτό με τον Σβαμπ και έμεινε στο 0-0 με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ήταν μόνιμα κλεισμένοι στην άμυνά τους και απείλησαν ελάχιστα στο παιχνίδι. Η ρεβάνς για τις δύο ομάδες, στα Ιεροσόλυμα, είναι την προσεχή Πέμπτη (3/8, 20:30).

Τακτική πίεσης με το… καλησπέρα από τον ΠΑΟΚ, με την Μπεϊτάρ να είναι κλεισμένη στην άμυνά της. Ο «Δικέφαλος», έχοντας καθολικά την υπεροχή στο ματς, είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ από το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του στο 10ο λεπτό, σε χτύπημα του Γκότλιβ στον Ζίφκοβιτς. Δύο λεπτά αργότερα ο Σβαμπ βρέθηκε στα έντεκα βήματα απέναντι στον Σίλβα, με τον Πορτογάλο τερματοφύλακα να αποκρούει το σουτ του Αυστριακού μέσου.

Στο 15ο λεπτό ο Τάισον απείλησε για τους «ασπρόμαυρους», η μπάλα έφυγε, όμως, λίγο άουτ και στο 30’ σε αντεπίθεση της Μπεϊτάρ, μετά από σύγχυση στην άμυνα του ΠΑΟΚ, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι για τους Ισραηλινούς.

Στην πορεία των λεπτών μέχρι το ημίχρονο, ο «Δικέφαλος» δημιούργησε προϋποθέσεις για να σκοράρει με τους Ζίφκοβιτς (32’), Σβαμπ (38’), Μπάμπα (45’), δεν κατάφερε, ωστόσο, να καταλήξει στον ποθητό στόχο.

Ιδιο το σκηνικό στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί αλλά να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 65’ και σε αντεπίθεση της Μπεϊτάρ, ο Νικολαέσκου βρέθηκε μόνος απέναντι στον Κοτάρσκι, αλλά ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 78’ η κεφαλιά του Σβαμπ, μετά από κόρνερ, είχε συνέπεια η μπάλα να φύγει ελάχιστα άουτ και στο 84’ ο Σαμάτα έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, κανείς, όμως, παίκτης του «Δικεφάλου» δεν ήταν μπροστά στην κενή εστία της Μπεϊτάρ για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

* Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν από τον αγώνα στη μνήμη του 34χρονου σμηναγού, Χρήστου Μουλά και του 27χρονου ανθυποσμηναγού, Περικλή Στεφανίδη, οι οποίοι έχασαν, πριν από δύο μέρες, τη ζωή τους, μετά από την πτώση καναντέρ, το οποίο ήταν στην επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στην Κάρυστο.

*Υποστηρικτές της Μπεϊτάρ παρακολούθησαν διά ζώσης το παιχνίδι από τη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας

Διαιτητής: Μίκολα Μπαλάκιν (Ουκρανία)

Κίτρινες: Μπάμπα, Τάισον /Γκότλιβ, Μπίτον, Σίλβα, Μίχα, Αζάρια

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Κεντζιόρα, Τρόοστ-Εκόνγκ, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τσιγγάρας (71’ Σοάρες ), Σβαμπ, Α. Ζίφκοβιτς (86’ Μουργκ), Κωνσταντέλιας (64’ Νάρεϊ), Τάισον, Τόμας (71’ Σαμάτα).

ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Γιόσι Αμπουκασίς): Σίλβα, Ντγκάνι, Κριάφ, Γκότλιβ (57’ Κόρσια), Μπίτον, Μορόζοφ, Ασκενάζι, Αζάρια, Τόμας (57’ Γιόνερ), Σούα (72’ Μίχα), Νικολαέσκου.

