Κοινωνία

Φωτιές: “Ασφαλής η βάση της 111 ΠΜ” - Πως εξελίσσονται τα πύρινα μέτωπα ανά την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια εικόνα παρουσιάζουν οι πυρκαγιές σε Μαγνησία, Ρόδο, Λαμία, Κέρκυρα, Κάρυστο, Άρτα. Τι επισημαίνει το ΓΕΑ για την ασφάλεια του προσωπικού της 111 ΠΜ και των πολιτών της ευρύτερης περιοχής.

-

Ολονύχτια μάχη για να περιορίσουν και να ανακόψουν τις αναζωπυρώσεις σε Μαγνησία, Ρόδο, Λαμία, Κέρκυρα και Κάρυστο έδωσαν όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, μαζί με τους εθελοντές και τους κατοίκους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φονική φωτιά στη Μαγνησία, καθώς χθες αργά το βράδυ το πρόβλημα εντοπιζόταν στις Μικροθήβες, όπου υπήρχε αναζωπύρωση η οποία ωστόσο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική έχει αντιμετωπιστεί και προς το παρόν υπάρχουν κάποιοι διάσπαρτοι καπνοί. Όλο το βράδυ οι επίγειες δυνάμεις κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να ανακόψουν τις αναζωπυρώσεις ενώ με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα έχουν ξεκινήσει τις ρίψεις νερού. Στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 31 οχήματα και από αέρος μέχρι στιγμής 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Από τη φωτιά που ξέσπασε προχθές στην περιοχή του Βόλου, αποθήκη πυρομαχικών της Πολεμικής Αεροπορίας, που βρίσκεται στην περιοχή Καραμπά, κοντά στην 111 Πτέρυγα Μάχης, παραδόθηκε χθες το απόγευμα στις φλόγες. Δυνατές εκρήξεις σημειώθηκαν και όσοι βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή κλήθηκαν να απομακρυνθούν και ειδοποιήθηκαν με μήνυμα του 112 ώστε να εκκενώσουν την περιοχή των εκρήξεων Καραμπά και Αγχιάλου σε απόσταση 3 χιλιομέτρων.

Όπως τόνισαν πηγές του ΓΕΑ δεν κινδύνεψε ανθρώπινη ζωή από την εκδηλωθείσα πυρκαγιά στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου υπογραμμίζοντας ότι από την φωτιά επηρεάστηκε τμήμα του στρατοπέδου φύλαξης πυρομαχικών της 111 Πτέρυγας Μάχης (111ΠΜ) στην περιοχή Καράμπα.

Νωρίτερα, από την ώρα που ξεκίνησαν οι αναζωπυρώσεις των μετώπων της πυρκαγιάς στη Μαγνησία κάτοικοι των περιοχών Νέας Αγχιάλου, Στουπί, Βελανιδιά, Μάραθο, Κριθάρια, Σώρο, Χρυσή Ακτή Παναγιάς και 'Αγιο Γεώργιο, Καστράκι, Κόκκινο και Περίβλεπτο είχαν ειδοποιηθεί μέσω του 112 να εκκενώσουν τους οικισμούς τους.

Στην Νέα Αγχίαλο, στελέχη του Λιμενικού ανέλαβαν την επιβίβαση πολιτών στα σκάφη ιδιωτών, που είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι. Οι πολίτες μεταφέρθηκαν στο λιμεναρχείο του Βόλου για καταμέτρηση και εν συνεχεία στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βόλου. Το Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου υποδέχτηκε περισσότερα από 1000 άτομα καθώς μετατράπηκε σε χώρο υποδοχής και φιλοξενίας των πολιτών που απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που απείλησε η πυρκαγιά.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και η φωτιά στη Ρόδο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική. Χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας, σημειώθηκαν αναζωπυρώσεις σε δύσβατη περιοχή στο Βάτι αλλά αντιμετωπίστηκαν άμεσα, χωρίς να κινδυνεύουν οικισμοί. Μάλιστα, χθες οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των περιοχών Μαλώνα, Χαράκι, Μάσσαρι, Ασκληπειό, Κιοτάρι, Βάτι, Γεννάδι, Λαχανιά, Πλημμύρι ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 ότι αίρεται ο κίνδυνος λόγω των πυρκαγιών και μπορούν να επιστρέψουν στις εν λόγω περιοχές. Οι περιοχές αυτές λόγω της πυρκαγιάς τις προηγούμενες μέρες είχε αποφασιστεί να εκκενωθούν. Παρόμοιο μήνυμα στάλθηκε και προχθές για τις περιοχές Λίνδο, Κάλαθο και Πεύκους.

Αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν χθες και στο βόρειο τμήμα της Λαμίας ωστόσο σύμφωνα με την Πυροσβεστική η εικόνα είναι καλύτερη και οι αναζωπυρώσεις έχουν αντιμετωπιστεί.

Αναφορικά με την Κέρκυρα σύμφωνα με την Πυροσβεστική υπάρχει καλύτερη εικόνα και δεν αντιμετωπίζεται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Κάρυστο.

Σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Ανωγειατά Άρτας σε δασική έκταση δίπλα από τον οικισμό η εικόνα σύμφωνα με την Πυροσβεστική είναι καλύτερη και το χωριό δεν απειλήθηκε. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα.

ΓΕΑ: Ασφαλής η αεροπορική βάση της 111ΠΜ - Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς - Δεν κινδύνεψε ανθρώπινη ζωή

Από την εκδηλωθείσα πυρκαγιά στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου επηρεάστηκε τμήμα του στρατοπέδου φύλαξης πυρομαχικών της 111 Πτέρυγας Μάχης (111ΠΜ) στην περιοχή Καράμπα αναφέρουν πηγές του ΓΕΑ.

Το στρατόπεδο βρίσκεται περί τα 6 χιλιόμετρα βόρεια του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου (έδρα 111ΠΜ) και εκκενώθηκε περί την 17:45 όταν η φωτιά είχε προσεγγίσει επικίνδυνα χωρίς να καταστεί δυνατόν να αναχαιτιστεί, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος για το προσωπικό. Μετά την είσοδο της φωτιάς στο δυτικό τμήμα του στρατοπέδου ακούστηκαν εκρήξεις διαφόρων εντάσεων, ενώ την 19:18 σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Λόγω των εκρήξεων η Ελληνική Αστυνομία δημιούργησε περίμετρο ασφαλείας στα 3 χιλιόμετρα πέριξ του στρατοπέδου και εκπέμφθηκε σχετικό σήμα από το 112 την 19:50.

Με απόφαση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα ασφαλείας όσα αεροσκάφη ευρίσκοντο στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου εκτός των καταφυγίων (shelters) μεταστάθμευσαν προς άλλα αεροδρόμια ενώ, επίσης για προληπτικούς λόγους, εκκενώθηκε ο οικισμός των Αξιωματικών που βρίσκεται εντός των ορίων της 111ΠΜ. Εξακολουθεί να παρακολουθείται η κατάσταση στο στρατόπεδο πυρομαχικών περιοχής Καράμπα λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου.

Πυροτεχνουργοί της Πολεμικής Αεροπορίας και του Στρατού Ξηράς έχουν αποσταλεί προς το στρατόπεδο Καράμπα προκειμένου να επέμβουν αμέσως μόλις οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέψουν. Την παρούσα χρονική στιγμή η αεροπορική βάση της 111ΠΜ κρίνεται ασφαλής. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ στην περιοχή επικρατεί άπνοια.

Οι πηγές από το ΓΕΑ τονίζουν ότι δεν κινδύνεψε ανθρώπινη ζωή και επισημαίνουν ότι με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου είχαν υλοποιηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας καθώς και οι απαραίτητες προβλεπόμενες ζώνες πυρασφαλείας πέριξ των κρίσιμων εγκαταστάσεων εντός του στρατοπέδου και του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου.

Από την πρώτη στιγμή στο στρατόπεδο ενεργοποιήθηκε η Ομάδα Πυρασφαλείας και τα Τμήματα Αμέσου Επεμβάσεως για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Το στρατόπεδο εκκενώθηκε έγκαιρα από την στιγμή που η πυρκαγιά δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Αγχίαλος: Στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου διανυκτέρευσαν εκατοντάδες κάτοικοι (εικόνες)

Φωτιές - Μαγνησία: Κηδεύεται ο κτηνοτρόφος που απανθρακώθηκε για να σώσει το κοπάδι του

Σιγκαπούρη: Πρώτη εκτέλεση γυναίκας μετά από 20 χρόνια