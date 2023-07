Σάμος

Πτώση ελικοπτέρου στην Σάμο (εικόνες)

Το ελικόπτερο επρόκειτο να κατέβει στο νησί για ανεφοδιασμό. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση των επιβαινόντων.

Πτώση ελικοπτέρου στην Σάμο και συγκεικριμένα στο άκρο του αεροδρομίου της Σάμου, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής.

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από την Πάρο με προορισμό την Τουρκία.

Έκανε στάση στη Σάμο για ανεφοδιασμό, όμως ακόμη από άγνωστη αιτία, προχώρησε σε βαριά προσγείωση.

Σώοι είναι όλοι οι επιβαίνοντες. Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, από όπου και οι σχετικές φωτογραφίες, συνολικά στο ελικόπτερο επέβαιναν πέντε άτομα, τα οποία έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα. Ο χειριστής του ελικοπτέρου διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ακριβώς πριν έναν χρόνο, τον Ιούλιο του 2022, σημειώθηκε πάλι στην Σάμο πτώση ελικοτπέρου, όμως εκείνη την φορά πυροσβεστικού ελικοπτέρου, που δυστυχώς παρέσυρε στον θάνατο δύο ανθρώπους.

